Британія офіційно визнала вакцину CoronaVac та ухвалила нові правила в'їзду в країну

Вакцину CoronaVac визнали у Великій Британії / Reuters

У Великій Британії офіційно визнали вакцини проти коронавірусу компаній CoronaVac Sinovac, Sinopharm Beijing і Covaxin. Тепер туристи, які щеплені цими препаратами, зможуть спокійно в'їжджати в країну.

Нові правила ухвалили в понеділок, 8 листопада. Вони набудуть чинності з 22 листопада і торкнуться тих громадян, які повністю завершили курс вакцинації, включаючи жителів Арабських Еміратів, Малайзії та Індії, передає Reuters.

Нові правила в'їзду до Великої Британії

Громадяни, які щеплені вакциною CoronaVac, зможуть в'їжджати до Британії без самоізоляції після прибуття. Крім того, повністю вакциновані люди, у яких є сертифікат, більше не повинні робити тест на коронавірус перед вильотом. При цьому на другий день після прибуття доведеться здати експрес-тест на коронавірус.

Які вакцини визнали у Великій Британії

Крім препаратів компаній CoronaVac/Sinovac, Sinopharm Beijing та Covaxin у Британії визнано вакцини компаній Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna та Janssen.

Які вакцини використовують в Україні

Векторна (рекомбінантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield і SKBio);

Інактивована (вакцина з неактивним вірусом) - CoronaVac / Sinovac Biotech;

мРНК-вакцина-Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Вакцина CoronaVac / Sinovac була одним з перших доступних препаратів для вакцинації в Україні. До початку жовтня понад 2 млн українців прищепилися вакциною CoronaVac. Україна має близько 6 млн доз цього препарату.

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Вакцина CoronaVac CoronaVac - вакцина, створена розробниками китайської біофармацевтичної компанії Sinovac. Препарат створений за традиційною методикою. Він містить інактивовані (вбиті) цільні вірусні частинки SARS-CoV-2, що дає можливість імунітету ознайомитися з різними його антигенами, а не лише c S-білком, як в мРНК - і векторних вакцинах. Використовується в КНР, Чилі, Болівії, Мексиці, Туреччині, Індонезії, Бразилії та Україні.

Обов'язкова вакцинація в Україні

У вересні уряд підтримав ініціативу МОЗ про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів і чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною та не суперечить правам людини.

Роботодавці будуть зобов'язані усувати від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я. В іншому випадку вони нестимуть відповідальність.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакциновані, розширять двічі.

З 8 листопада в Україні набуло чинності рішення про недопуск на роботу невакцинованих представників деяких професій.

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