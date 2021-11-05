Вакцинація в Україні: у МОЗ зробили важливе уточнення щодо інтервалу між щепленнями

Інтервали між щепленнями тепер можна не дотримуватися / УНІАН

Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується в повний курс вакцинації без необхідності повторення його спочатку.

Люди, які прищеплюються другою дозою з порушенням інтервалу, також можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію та covid-сертифікат, повідомили в Центрі громадського здоров'я України.

В тому випадку, якщо ви пропустили термін другого щеплення - зробіть його якомога швидше. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує зараз використовувати мінімальні інтервали між введенням вакцини:

CoronaVac / Sinovac - 14-28 днів

Comirnaty / Pfizer - 21-28 днів

Moderna-28 днів

AstraZeneca-4-12 тижнів.

"На сьогоднішній день не визначено кінцевий найпізніший термін введення другої дози вакцин проти COVID-19, які використовують в Україні. У світі тривають дослідження ефективності вакцин при збільшенні або зменшенні інтервалів між дозами", - повідомили в ЦОЗ МОЗ України.

читайте такожНова хвиля обов'язкової вакцинації від COVID-19: у МОЗ уточнили новий список професійЯк зазначають експерти, дві дози вакцини, навіть введені з порушенням рекомендованого інтервалу, дають кращий захист, ніж одна.

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Вакцинація в Україні

Станом на 5 листопада обидві дози вакцини отримали 7,7 млн українців.

На останньому брифінгу глава МОЗ підкреслив, що тільки вакцинація захищає і рятує життя.

"Ключовою особливістю цієї хвилі є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані від COVID-19. Майже всі важкі випадки, що вимагають реанімаційних заходів також невакциновані", - заявив Ляшко.

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