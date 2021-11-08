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Лікар-інфекціоніст розвіяв міфи про вакцинацію і розповів про чіп в голці

8 листопада 2021, 16:16

Також фахівець озвучив вартість вакцини.

вакцина вакцинація
Чіп в голці не поміститься / Getty

Під час вакцинації проти коронавірусу в світі з'явилися Нові фейки. Зокрема, вони ходять серед тих, хто не бажає отримувати щеплення проти коронавірусу. Йдеться про мікрочіпи, які нібито вводять в організм людини за допомогою вакцини.

Член Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі "Україна 24"спростував цю теорію, заявивши, що "найсучасніші і найменші на сьогоднішній час чіпи все одно більше, ніж отвір голки, і коштують величезні гроші".

За його словами, він просто не протиснеться через проріз голки".

"Ну і вартість такого наночіпа просто зашкалювала б. І говорити про те, що вакцину, яку ми маємо за ціною 3-4 долари за дозу – важко уявити, скільки б коштувала вакцина, якби там дійсно були чіпи", – сказав експерт.

Лікар-інфекціоніст також припустив, звідки береться така антипропаганда вакцинації.

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"Це маніпуляція, я не знаю, з чим вона пов'язана. Можливо з тим, що є люди, які працюють в інтересах країни агресора, або вони просто Дурні", – сказав Лапій.

читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуЕксперт підкреслив, що вже минув рік після появи перших проміжних результатів випробувань антиковідних вакцин.

"Вакциновані мільярди людей на планеті Земля і вже тут слід орієнтуватися не на клінічні дослідження, а на реальне використання вакцин і нагляд за їх безпекою, який здійснюється в країнах", – підсумував інфекціоніст.

Нагадаємо, кандидат медичних наук і відомий український лікар Євген Комаровський розповів про те, як нинішні вакцини протистоять Дельта-штаму.

Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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