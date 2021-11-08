Кожен третій - щеплений від COVID-19: в Україні прогнозують стрімке зростання вакцинації

Повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли вже 8 мільйонів українців / УНІАН

Згідно з даними статистики Міністерства охорони здоров'я, в Україні майже 32% зробили хоча б одне щеплення від COVID-19. Фактично це кожен третій українець. Перше щеплення зробили 11,4 млн українців, а повністю вакцинувалися 8 мільйонів людей. Найбільше щеплень зробили у Києві - 55% зробили хоча б одне щеплення. Експерти прогнозують, що незабаром попит на вакцинацію може збільшитися в два рази.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ, близько 22,5% українців завершили прищепний курс. Один раз вакцинувалися 11,4 млн українців. Двічі - майже 8 мільйонів громадян. Причому в останні тижні темпи прищепної кампанії і охоплення вакцинації стрімко зростають.

читайте такожБез вакцинації українців не пустять на роботу: кого можуть відсторонити вже з понеділкаТакож вказується, що за тиждень, в період з 18 по 24 жовтня, в Україні зробили 1,5 мільйона щеплень, а вже з 25 по 31 жовтня близько 1,7 млн ін'єкцій. В середньому за день медичні працівники роблять по 250 тисяч уколів, причому це не межа. У Київській школі економіки зробили прогноз про те, що в найближчі тижні попит на вакцинацію може збільшитися в два рази.

Примітно, найбільше щеплень зробили у Києві - в столиці щеплені хоча б однією дозою вакцини вже 55% дорослого населення. Найнижчі показники у Закарпатській та Волинській областях, де вакциновано близько чверті дорослого населення.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабмін 22 вересня схвалив рішення, згідно з яким вакцинація в Україні стала обов'язковою для працівників певних професій. Йдеться про працівників навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітників місцевих державних адміністрацій.

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У МОЗ 4 листопада уточнили, що перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації, розширять. Щепитися проти COVID-19 треба буде людям, які працюють у сфері соціальних послуг, працівникам установ захисту прав дітей, співробітникам реабілітаційних установ і тим, чия праця задіяна на підприємствах критичної інфраструктури.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що вже з понеділка, 8 листопада, невакциновані чиновники та працівники сфери освіти будуть відсторонені від своєї професійної діяльності. Вони не зможуть працювати допоки, доки не вакцинуються. Заробітна плата і стаж за цей період не нараховуватимуться.