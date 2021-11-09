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Обов'язкова вакцинація від COVID-19 в Україні: в новий список професій скоро потраплять медики

9 листопада 2021, 07:19
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На сьогодні вакциновано понад 80% медпрацівників, заявив Віктор Ляшко.

коронавірус
Медиків зобов'яжуть зробити щеплення від коронавіурсу / Reuters

Медиків також включать в список професій, для яких обов'язкова вакцинація від коронавірусу COVID-19. Але зроблять це не зараз, а на наступних етапах розширення списку професій, представники яких повинні зробити щеплення від коронавірусу, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу Свобода слова на ICTV.

"Бувають такі лікарні, де два анестезіолога. Їх два. Відсторонити їх від роботи - і відділення зупиняється. Тому ми провели аналіз і розуміємо, де зараз невакциновані медпрацівники. На наступних етапах розширення переліку професій (для яких обов'язкова вакцинація, - ред.) там з'явиться і медичний працівник", - сказав міністр.

читайте такожЯк працюватиме в Україні ковідна амністія: Ляшко розкрив нюансиЗа його словами, на сьогоднішній день вакциновано понад 80% медиків. Серед співробітників екстреної допомоги щеплення отримав ще більший відсоток, у "ковідних" відділеннях лікарень вакцинація від коронавірусу становить під 100%.

Крім того, МОЗ підготувало доповнення до переліку професій для обов'язкової вакцинації. Цей наказ поки не набув чинності. Пропонується доповнити перелік працівниками:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • закладів, що надають соціальні послуги для захисту прав дітей, реабілітаційних установ;
  • підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року № 83.

Обов'язкова вакцинація в Україні

У вересні уряд підтримав ініціативу МОЗ про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів і чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною і не суперечить правам людини.

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Роботодавці будуть зобов'язані усувати від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я. В іншому випадку вони нестимуть відповідальність.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакциновані, розширять двічі.

З 8 листопада в Україні набуло чинності рішення про недопуск на роботу невакцинованих представників деяких професій.

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