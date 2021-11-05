Відмова від вакцинації: Соцстрах роз'яснив, чи оплачуються лікарняні відстороненим від роботи

Лікарняні не оплачуватимуть відстороненим від роботи через відмову від вакцинації / УНІАН

З 8 листопада набирає чинності наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер та відсторонення від роботи тих, хто не прищепився. Чи оплачуються лікарняні у разі відсторонення від роботи – роз'яснили у фонді соцстрахування.

Як повідомляє пресслужба відомства, допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового щеплення від COVID-19.

У Фонді пояснили, що лікарняні виплати потрібні для компенсації втраченого через хворобу заробітку. У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній

Від кого вимагають обов'язкову вакцинацію

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, визначено наказом МОЗ від 04.10.2021 № 2153. Так, на період дії карантину обов'язковому профілактичному щепленню від COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Кого не зможуть відсторонити

Працівники, які мають протипоказання до щеплення, не можуть бути відсторонені від роботи, якщо не зроблять його.

не можуть бути відсторонені від роботи, якщо не зроблять його. Якщо протипоказання до вакцинації в людини тимчасове, довідка матиме обмежений термін дії ㅡ від трьох місяців або більше.

Також працедавці не зможуть відсторонити від роботи людей, які отримали тільки першу дозу вакцини, оскільки у цій ситуації не йдеться про ухилення чи відмову від вакцинації.

оскільки у цій ситуації не йдеться про ухилення чи відмову від вакцинації. Крім того, люди, які перехворіли COVID-19, могти отримати відповідні сертифікати та скористатися ними. Зараз в Мінцифрі завершують роботу над такими сертифікатами в"Дії".

У МОЗ наголошують, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього немає правових підстав.

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