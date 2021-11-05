Відмова від вакцинації: Соцстрах роз'яснив, чи оплачуються лікарняні відстороненим від роботи

Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків.
З 8 листопада набирає чинності наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер та відсторонення від роботи тих, хто не прищепився. Чи оплачуються лікарняні у разі відсторонення від роботи – роз'яснили у фонді соцстрахування.
Як повідомляє пресслужба відомства, допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового щеплення від COVID-19.
У Фонді пояснили, що лікарняні виплати потрібні для компенсації втраченого через хворобу заробітку. У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній
Від кого вимагають обов'язкову вакцинацію
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, визначено наказом МОЗ від 04.10.2021 № 2153. Так, на період дії карантину обов'язковому профілактичному щепленню від COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Кого не зможуть відсторонити
- Працівники, які мають протипоказання до щеплення, не можуть бути відсторонені від роботи, якщо не зроблять його.
- Якщо протипоказання до вакцинації в людини тимчасове, довідка матиме обмежений термін дії ㅡ від трьох місяців або більше.
- Також працедавці не зможуть відсторонити від роботи людей, які отримали тільки першу дозу вакцини, оскільки у цій ситуації не йдеться про ухилення чи відмову від вакцинації.
- Крім того, люди, які перехворіли COVID-19, могти отримати відповідні сертифікати та скористатися ними. Зараз в Мінцифрі завершують роботу над такими сертифікатами в"Дії".
У МОЗ наголошують, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього немає правових підстав.
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