США посилять санкції проти РФ і дадуть зброю Києву: постпред в ООН назвав умову

Війна не може бути завершена військовим шляхом, тому лідери Росії та України повинні погодитися на припинення вогню, заявив Майк Волтц.

Головні тези Волтца:

Дипломатія залишається єдиним шляхом до миру

Росії запропонували щедрі умови, але війна триває

Якщо РФ продовжить ігнорувати заклики до миру - будуть нові санкції

США готові запровадити додаткові економічні санкції проти Росії та продовжити надавати військову підтримку Україні, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню та не почне реальні переговори. Про це заявив постпред США в ООН Майк Волтц на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН.

За його словами, дипломатія залишається єдиним шляхом до тривалого і справедливого миру. Сполучені Штати докладали максимум зусиль на найвищому рівні для припинення війни.

"Ми запропонували Росії щедрі умови, зокрема скасування санкцій. Ми закликали Росію припинити свої атаки та провести прямі переговори з Україною щодо мирного врегулювання. На жаль, бойові дії тривають, трагічно спричиняючи дедалі більше жертв серед цивільного населення", - сказав Волтц.

Посол наголосив, що війна не може бути завершена військовим шляхом, тому лідери Росії та України повинні почати переговори і погодитися на припинення вогню. Він закликав міжнародну спільноту, особливо європейські країни, припинити закупівлю російських енергоресурсів.

"Ми можемо запровадити додаткові економічні санкції, якщо Росія й надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню. Ми також продовжимо надавати Україні зброю для оборони", - заявив Волтц.

Окремо дипломат зупинився на питанні викрадених і зниклих українських дітей, закликавши ООН посилити зусилля для їхнього повернення з Росії.

"Ми просимо всі держави-члени ООН приєднатися до нас у підтримці цих зусиль, закликаючи до припинення вогню і закінчення цієї війни", - резюмував Волтц.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією щодо розробки нового плану припинення війни в Україні. План США складається з 28 пунктів. Про це пише видання Axios з посиланням на американських і російських чиновників.

За даними Bloomberg, президент Дональд Трамп схвалює цей план. Він створений за аналогією з домовленостями про припинення вогню в Газі. У пропозиції містяться ключові вимоги до України, серед яких:

передача Росії частини територій на сході Донбасу, які зараз контролює Україна;

скасування запроваджених проти РФ санкцій;

припинення розслідувань військових злочинів, скоєних російською стороною;

згода України на встановлення ліміту за чисельністю власних Збройних сил.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський 20 листопада повідомив міністру армії США Деніелу Дрісколлу, що готовий працювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання війни.

Що стало основою американського плану закінчення війни: думка експерта

Політичний аналітик Олександр Кочетков підкреслив, що так званий "таємний план" насправді таким не є. За його словами, про нього було відомо ще після переговорів у Стамбулі 2022 року, і всі учасники того процесу підтверджують, що Росія відтоді взагалі не змінила своїх вимог.

"У даному випадку це варіація плану РФ щодо захоплення принаймні частини української території та створення хаосу і політичного протистояння на решті неокупованої території. Розрахунок на те, що Україна сама себе знищить, і тоді вже Росія зможе і далі, "дипломатичним" шляхом, захопити й інші українські території, які її цікавлять", - сказав Кочетков Главреду.

