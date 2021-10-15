Обов'язкова вакцинація від COVID-19: в Україні планують суттєво розширити перелік професій

В Україні планують розширити перелік професій , для яких вакцинація є обов'язковою / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України планує ще двічі розширювати перелік професій, працівники яких повинні обов'язково вакцинуватися від коронавірусної хвороби. У нову хвилю потраплять, зокрема, листоноші та соцпрацівники.

Таку інформацію озвучив голова МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода". За словами міністра, до переліку обов'язкових внесуться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки нашої країни, а також соціальні працівники та поштарі.

Глава МОЗ підкреслив, що перший документ вже зареєстрований, по другому "зроблені зміни, треба пройти погодження з іншими центральними органами виконавчої влади".

Я думаю, тиждень – 10 днів – і документ повинен бути. Це максимум. Має бути знову ж таки зареєстрований у Мін’юсті та опублікований в офіційному віснику", – наголосив Ляшко.

Вакцинація від COVID-19: для кого щеплення обов'язкове

У вересні уряд підтримав ініціативу МОЗ щодо введення обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів та чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною та не суперечить правам людини.

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Роботодавець повинен усувати від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов’язані зробити це відповідно до майбутнього наказу міністерства охорони здоров’я. В іншому випадку він буде нести відповідальність.

До цього вакцинація від коронавірусної хвороби в Україні не була обов'язковою. Проте бували випадки, коли працівників зобов'язували робити щеплення на місцевому рівні. Так, наприкінці серпня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив звільнити невакцинованих від 19 працівників міськради і дав їм на щеплення два тижні.

Крім того, представники влади намагалися різними способами мотивувати українців робити щеплення. Наприклад, з 20 вересня в Україні діють нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Зокрема, щеплені українці зможуть відвідувати громадські заклади в "жовтій" і "червоній" зонах.