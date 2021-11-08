Нещеплених українців усувають від роботи: що відбувається після посилення карантину

Українців не пускають на роботу без вакцинації / Reuters

В Україні з 8 листопада набуло чинності рішення про недопуску на роботу невакцинованих представників деяких професій.

Відповідне рішення було раніше прийняте Кабінетом Міністрів України.

З сьогоднішнього дня роботодавців зобов'язують не допускати до роботи співробітників, які не пройшли обов'язкову вакцинацію від COVID-19.

Для кого в Україні обов'язкові щеплення:

працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післявузівської, професійної ,професійної( професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.

При цьому список професій в майбутньому обіцяють розширити.

Відзначимо, що обмеження не торкнутися людей, які мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти СOVID-19.

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Відсторонення від роботи: що відбувається в регіонах

Учителька Вараського ліцею №1 у Рівненській області Жанна Тетенева буде відсторонена від роботи через відсутність вакцинації від COVID-19, повідомляє місцевий телеканал Рівне 1.

Викладача запросили на засідання дирекції закладу, де її попередили, що згідно з наказом вона буде відсторонена від навчального процесу.

"Ви взяли на себе право знищити мій народ. Я не дозволяю цього іменем Всемогутнього Бога. Ви будете за це відповідати перед Всемогутнім, тому що такого собі ніхто не дозволяв в цьому світі. Ви знищуєте себе, своїх рідних, моїх колег, дітей. Іменем Всемогутнього Бога я буду працювати тут стільки, скільки він визначить. І звільніть або відстороните ви мене тільки тоді, коли буде від нього веління", - сказала Тетенева.

З понеділка, 8 листопада, 8% педагогів Рівненської області області повинні бути відсторонені від роботи.

читайте такожБез вакцинації українців не пустять на роботу: кого можуть відсторонити вже з ПонеділкаЙдеться про працівників, які не були щеплені проти COVID-19. Про це в коментарі Суспільному розповіла керівник обласного управління освіти Людмила Плахотна.

За словами Людмили Плахотної, станом на 5 листопада 73% освітян на Волині повністю вакциновані проти коронавірусної інфекції, тобто отримали два щеплення. "Ці працівники мають право працювати в умовах" червоної зони", в яку потрапила область", – говорить керівник управління.

Ще 3% працівників сфери освіти мають протипоказання до вакцинації, або нещодавно перехворіли COVID-19.

Без вакцини не пускають на роботу: реакція вчителів

Самі вчителі не під запис зізнаються, що попит на фальшиві сертифікати вакцинації існує серед представників освітньої галузі.

"Ні для кого не секрет, що вчителі купують підроблені документи. Звичайно, це незаконно, але і дії нашої влади виходять за рамки правового поля. З початком навчального року вчителів так залякали, що іншого виходу у них не було. Особисто я вакцинувалася Pfizer у вересні, але не добровільно. І хоча з понеділка можу спокійно працювати, проте немає впевненості в безпеці вакцини", - розповіла в розмові з Радіо Свобода вчителька однієї з київських гімназій.

"Ганьбою" і "примусом" називають обов'язкову вакцинацію учасники різних освітніх груп в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що список професій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, будуть поступово розширять. Йдеться про включення до переліку працівників сфери соціальних послуг, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ, а також підприємств критичної інфраструктури.

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