Які вакцини захищають від тяжкого перебігу COVID-19: у МОЗ дали відповідь

вакцинація / Фото : zt-rada.gov.ua

Зараз в Україні використовуються три типи вакцин від коронавірусної інфекції, які доступні громадянам.

Як повідомили у прес-службі МОЗ, всі вони захищають від тяжкого перебігу хвороби, ускладнень і смерті.

В Україні використовують такі типи вакцин:

Векторна (рекомбінантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield і SKBio)

Інактивована (вакцина з неактивним вірусом) - CoronaVac / Sinovac Biotech

мРНК-вакцина - Comirnaty / Pfizer-BioNTech

Залежно від типу препарату, організм людини виробляє на вірус імунітет, антитіла і Т-клітини.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явилися інноваційні ліки прямої дії на коронавірус . Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, препарати вже направлені в регіони. Йдеться про 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab).

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