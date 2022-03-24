Братський народ для РФ і пекло на Землі: що потрібно знати про Еритрею

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Держава Еритрея двічі голосувала в ООН на користь війни, розв'язаної Росії в Україні. Росію на Генеральній Асамблеї ООН підтримали всього чотири країни - Північна Корея, Еритрея, Сирія, Білорусь.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив: "Блискучий результат на Генеральній Асамблеї ООН: 141 Країна підтримала резолюцію, що вимагає від Росії негайно піти з України. 141 держава за нас, за Росію тільки чотири. Чотири держави, які проголосували проти нас, ось перелік: Північна Корея, Еритрея, Сирія, Білорусь. Ось такий список, ось такі друзі, а інших і не буде у держави, яка не вміє жити в світі".

Еритрея: від тиранів давнини до тотальної злиднів

Держава Еритрея вважається однією з найбідніших країн світу. Економіка контролюється правлячою партією, основний напрямок - сільське господарство.

У країні проживає близько шести мільйонів осіб. Більшість з них знаходяться за межею бідності.З давніх часів на території сучасної Еритреї відбувалися війни. Ці землі перебували під владою диктаторів, які вели міжусобиці.

Після отримання незалежності в 1993 році Еритрея довго воювала з Ефіопією. Після війни стався цілковитий занепад країни. Рівень життя в країні жахливо низький. Злидні і голод практично всюди.

Згідно з даними агентства Human Rights Watch, уряд цієї держави вважається одним з найгірших у світі.

Чому Еритрея "підписалася" за Росію

Влада в Еритреї все ще належить Ісайясу Афеверки, першому і беззмінному її президенту. Його звинувачують в тому, що він буквально купається в розкоші в той час, як його народ голодує.

Протягом свого президентства Ісайяс Афеверки послідовно скасовував вибори, забороняв діяльність будь-яких, а не тільки опозиційних ЗМІ і розстрілював і садив у в'язниці всіх незадоволених – під приводом безперервного збройного протистояння з Ефіопією.

У червні 2015 року Комісія ООН звинуватила Ісайаса в тому, що він очолює тоталітарний уряд, відповідальний за систематичні порушення прав людини, які можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності. Amnesty International вважає, що уряд президента Еритреї ув'язнив не менше 10 000 політичних в'язнів.

Незважаючи на те, що Росія приєдналася до введення санкцій проти держави Еритрея в 2010 році, згодом обмежувальні заходи РФ були зняті. Ця країна продовжує залишатися для РФ стратегічним форпостом на Африканському континенті.

Відзначимо, що не так давно відносини Росії і Еритреї отримали бурхливий розвиток. Сторони поклялися зміцнювати співпрацю на багатьох міжнародних майданчиках.

Зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров підкреслював, що позиції двох країн по регіональних і глобальних справах в більшості випадків збігаються, а в інших питаннях — дуже близькі.

Додамо, що зв'язок з Росією дозволяє Еритреї отримувати доступ до великих поставок військової техніки та обладнання, тим самим зміцнюючи режим Афеверки.

Нагадаємо, раніше Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджує російське вторгнення в Україну і закликає Москву негайно вивести всі сили з України, що було направлено на політичну ізоляцію Росії.