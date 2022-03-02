Генасамблея ООН закликала Росію негайно вивести війська з України

Генасамблея ООН підтримала Україну / Фото прес-служби ОП

Генеральна Асамблея ООН прийняла в середу резолюцію, яка засуджує російське вторгнення в Україну і закликає Москву негайно вивести всі сили з України, що було направлено на політичну ізоляцію Росії.

Резолюція, що отримала підтримку 141 з 193 членів, була схвалена в кінці екстреної сесії Генеральної Асамблеї, скликаної Радою Безпеки, і коли російські війська обстрілювали українські міста авіаударами і бомбардуваннями, змусивши сотні тисяч людей тікати.

Проти проголосувало п'ять країн:

Росія

Білорусь

Сирія

КНДР

Еритрея

Утрималися 35 країн: серед них Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР.

На затвердження резолюції ООН також відреагував президент України Володимир Зеленський.

Раніше в Росії назвали" серйозною загрозою " можливу висилку російського посла з США, повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відомо, що дипломата можуть вислати з країни, якщо Москва відмовиться виконати ряд американських вимог.