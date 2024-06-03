Байдена у Швейцарії не буде: стало відомо, хто представить США на Саміті миру

У США заявили про підтримку зусиль України щодо забезпечення справедливого і тривалого миру.

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Камала Гарріс, Джо Байден і Володимир Зеленський / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Facebook/KamalaHarris

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Про офіційне представництво вашингтонської адміністрації на форумі, присвяченому шляхам завершення розв'язаної РФ війни, йдеться в повідомленні "Голосу Америки".

"Віцепрезидентка підтвердить підтримку США народу України та наголосить на відданості адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету й територіальної цілісності України", - наголошується в повідомленні. відео дня

Також вказується, що до складу делегації США на Саміті входитиме радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

РФ намагається зірвати Саміт миру

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що країна-агресор РФ намагається масштабно протидіяти проведенню Саміту миру, ініційованого Україною.

Кулеба уточнив, що підривна робота РФ проти Саміту миру ведеться в Азії, Африці та Південній Америці.

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Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський заявив про причетність Китаю до спроби зриву саміту миру. Він вважає, що Китай причетний до спроби Росії зірвати саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

Нагадаємо, Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама країна-агресор, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Раніше повідомлялося, що Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

/ Главред

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