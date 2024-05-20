РФ і Китай будуть намагатись заморозити війну: експерт оцінив візит Путіна до КНР

Експерт наголошує, що в ході переговорів між Путіним та Сі Цзіньпіном було досягнуте розуміння, що кінець гострої фази війни на умовах РФ і КНР можливий.

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Китай і Росія могли домовитись про зміну стратегії війни в Україні / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Позиція КРН щодо агресії Росії проти України навряд чи зазначала змін після переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна, проте є певна еволюція підходів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор політичних наук Максим Розумний.

За його словами, ця еволюція є природним процесом і випливає з тих позицій, інтересів і стратегій, які, очевидно, були узгоджені між Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним ще до вторгнення в Україну у 2022 році, адже саме тоді Путін відвідав Китай у попередній раз.

"На сьогодні можна говорити, що ситуація розвивалася не за їхнім планом. Путін розраховував на бліцкриг і отримання контролю над Україною. Мабуть, Путін і Сі узгодили певні плани на цей випадок щодо того, як долати міжнародну ізоляцію і протидіяти можливим і дуже ймовірним економічним санкціям. Ситуація пішла іншим шляхом, тому треба було узгодити новий спільний план на цей випадок. Вочевидь, це і відбулося в Пекіні.", - вказує експерт. відео дня

За словами експерта, можна зробити висновок, що прийнято рішення заморозити конфлікт і припинити активні військові дії, які виснажують саму Росію і погіршують ситуацію, зокрема економічну, що абсолютно не вигідно для Китаю.

"Думаю, між Путіним і Сі Цзіньпіном було досягнуто розуміння, що завершення гострої фази війни на умовах Пекіна і Москви можливе. Захід у принципі теж схиляється до думки про заморожування конфлікту, і зараз питання лише в тому, щоб зробити це на якомога вигідніших умовах", - додає Розумний.

Доктор політичних наук резюмує, що останнє загострення на фронті та риторика лідерів обох країн свідчать про спробу говорити з позиції сили.

"Мовляв, Росія може далі просуватися, тому РФ і Китай не збираються відступати", - робить висновок доктор політичних наук Максим Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - візит Путіна до Китаю

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський лідер Володимир Путін здійснив дводенний візит до Китаю, де зустрівся з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. У четвер, 16 травня, Путін і Сі Цзіньпін провели переговори, які тривали дві з половиною години.

Водночас, китайська комуністична влада ймовірно не буде безпосередньо втручатися в україно-російський конфлікт на боці Кремля. Про це заявив доктор політичних наук Максим Розумний.

Він також додав, що навесні питання про переговорний процес між Україною та Росією перейде на практичний рівень. Росія зробить все можливе, щоб залишити контроль над Луганською областю і намагатиметься отримати повний контроль над Донецькою областю; Запоріжжя та Херсонщина можуть бути предметом перемовин.

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