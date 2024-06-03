З'явиляються заяви про дискредитацію саміту, підкреслив глава МЗС.

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Дмитро Кулеба оцінив ситуацію щодо Саміту миру / ua.depositphotos.com, УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що країна-агресор РФ намагаєть масштабно протидіяти проведенню Саміту миру, ініційованого Україною.

"Чим сильніша протидія, тим вагоміша ініціатива. Якби саміт миру був прохідною подією, то ми б не бачили такої протидії", - підкреслив він під час пресконференції з естонським колегою Маргусом Тсахкной.

Очільник МЗС пояснив, що розсилаються листи, а також робляться заяви про його дискредитацію, кажучи, що засідання нібито не має цінності.

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Також намагаються переконати країни не брати участь у саміті, а також знизити рівень участі тих країн, які погодилися приїхати на захід, зазначив він.

"Протидія масштабна. Але ми з партнерами створимо прецедент, коли саміт миру буде скликано не на умовах агресора чи посередника, а на умовах статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН)", - уточнив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба додав, що підривна робота РФ проти Саміту миру ведеться в Азії, Африці та Південній Америці.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Позиція Китаю

Зі свого боку прес-секретар китайського міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що Китай ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни, пише The Guardian.

Таким чином вона прокоментувала заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Китай протидіє проведенню Саміту миру в Швейцарії.

За її словами, Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у цьому конфлікті, мають бути визнані.

Водночас Мао додала, що Китай надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером. Вона підкреслила, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою та прозорою".

"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін", - зазначила вона.

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Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський заявив про причетність Китаю до спроби зриву саміту миру. Він вважає, що Китай причетний до спроби Росії зірвати саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

Нагадаємо, Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама країна-агресор, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Раніше повідомлялося, що Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

/ Главред

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