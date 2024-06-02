Зеленський уперше заявив про причетність Китаю до спроби зриву саміту миру

Пекін веде "дипломатичну гру" на підтримку агресії Росії.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-upershe-zayaviv-pro-prichetnist-kitayu-do-sprobi-zrivu-samitu-miru-10569842.html Посилання скопійоване

КНР виступає на боці Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай залучений до спроби Росії зірвати саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

Всього, за підрахунком Офісу президента, у заході підтверджена участь 106 країн світу, пише УП з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Росія тисне на країни світу, зокрема, економічно й енергетично.

відео дня

"Росія сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімії, цінами на енергетику або просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті", - цитують ЗМІ Зеленського, який прибув на Азійський саміт "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

Зеленський окремо зауважив про "не дуже хорошу інформацію" - деякі держави почали допомагати Росії в дипломатичному зриві саміту миру.

Пізніше український лідер порівняв позиції США та Китаю щодо Саміту миру та наголосив, що Китай працює на його зрив, пишуть ЗМІ.

"Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні. У нас є шанс, що президент (США Джо Байден) буде. Що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні. І Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у саміті миру. Китай, на жаль, навпаки - працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив про причетність Китаю до зриву саміту світу - дивіться відео:

Саміт миру - позиція Китаю і спроба Росії зірвати подію

Україна неодноразово наголошувала на важливості усіх країн світу взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня в Швейцарії.

Проте Росія підготувала спецоперацію, зокрема дипломатичного тиску, аби завадити Україні зібрати велику кількість учасників. Саму країну-агресорку, зі зрозумілих причин, на захід не запрошено.

Китай повсякчас наголошує, що, мовляв, займає нейтралітет у російсько-українській війні, проте, і як це підтверджують дані західних розвідок, допомагає Росії економічно та зброєю.

Також Пекін відмовився від участі у саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаковим чином буде представлено позицію і України, і Росії.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред