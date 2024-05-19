Коли Китай перестане допомагати РФ: Кулик назвав умову

Санкції США щодо 300 компаній та фізичних осіб китайська економіка одразу відчула.

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Віталій Кулик сказав, коли КНР перестане допомагати РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик назвав умови, за яких Китай може перестати сприяти країні-агресору Росії в її агресивній війні в Україні.

За його словами, санкції США щодо 300 компаній і фізичних осіб одразу призвели до ланцюгової реакції з боку китайських компаній, які були помічені в постачанні товарів подвійного призначення в РФ. Зокрема, такі поставки почали різко скорочуватися, а китайські банки припинили транзакції з російськими компаніями. Відповідно, це відчуває китайська економіка.

"Якщо ж говорити про можливі обіцянки щодо стримування поставок, то ці домовленості цілком можуть бути реалізовані в найближчій перспективі. Наскільки це буде довго, і чи буде продовжено - це вже питання результатів переговорів у Швейцарії. Тобто це може бути і як результатом у великому переговорному кейсі, так і залежати від виборчих перегонів у Сполучених Штатах", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Китай і мирні переговори щодо України

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що він підтримує план Китаю щодо врегулювання війни в Україні. При цьому глава Кремля заявив, що нібито Пекін "розуміє конфлікт і що за ним стоїть".

У Держдепартаменті США звернулися до Пекіна, закликаючи КНР припинити підтримку Росії як країни-агресора в конфлікті з Україною, якщо Пекін розраховує на відновлення відносин з Європою.

​Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном привітав зобов'язання Пекіна "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві, а також від передачі країні-агресору Росії будь-якої допомоги.

Тим часом директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов розкрив позицію Китаю щодо війни в Україні. Останнім часом стало помітніше, що Пекін грає на боці Москви, зазначив Золотарьов. Він зазначив, що, намагаючись постати в білому вбранні миротворця, Китай глобально грає проти США.

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

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