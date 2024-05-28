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"Збирають збіговисько": Зеленський жорстко розкритикував російський Саміт миру

Юрій Берендій
28 травня 2024, 15:17
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За словами Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін роздумує над організацією платформи, що буде паралельною до Глобального саміту миру.
'Збирають збіговисько': Зеленський жорстко розкритикував російський Саміт миру
Росія хоче організувати альтернативий Саміту миру / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

РФ боїться проведення Глобального саміту миру, який запланований у Швейцарії, оскільки Путін не очікував, що так багато країн братимуть у ньому участь. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Він також зазначив, що Росія планує провести альтернативний захід, і це викликає вагання у деяких країн щодо участі у саміті, запропонованому Україною.

"Ми звертаємося до лідерів світу: якщо ти хочеш мир, то давайте зустрічатися на майданчику саміту миру. Абсолютно справедливо, що цей саміт готуємо ми разом з іншими партнерами. Бо війна у нас. І ініціатива повинна бути у нас: ми є жертва, на нас напали, нас вбивають", – сказав він.

відео дня

Президент Зеленський заявив, що всі лідери з альтернативними думками можуть приїхати на саміт і вільно висловити своє бачення. Він наголосив, що будь-яка держава може приєднатися, відстоювати свою позицію і пропонувати ідеї для дипломатичного завершення війни.

За його словами, висловитися зможуть навіть ті, хто не погоджується з певними позиціями, якщо вони хочуть миру. А "якщо ти хочеш війни, то ти будеш приїжджати на те збіговисько, яке хоче організувати Росія".

Зеленський додав, що Путін розглядає можливість створення паралельної платформи і саме тому й досі є країни, що не прийняли рішення щодо участі в Глобальному саміті миру ініційованому Україною.

"Значить вони підтримують на сьогодні війну, тому що Путін прийшов з війною. А якщо лідери мовчать - то це ще гірше. Ще гірше. Я так вважаю, бо ти або за мир, або за війну. І краще знати, що ти ворог, аніж, якщо ти зовсім без будь-якої думки. Це говорить про те, якщо ти мовчиш - то тебе влаштовує те, що відбувається", - наголосив Зеленський.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Що відомо про Глобальний саміт миру - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський критично висловився про можливість відсутності президента США Джо Байдена на Саміті миру. Він назвав це "не дуже сильним рішенням", яке особисто вітатиме диктатор Володимир Путін.

Зеленський наголосив, що Україна повинна перемогти Росію за допомогою зброї, але паралельно існує дипломатичний шлях - саміт миру.

У Китаї прокоментували пропозицію щодо участі офіційної делегації Пекіна в мирному саміті за ініціативою президента Зеленського, запланованому на червень у Швейцарії. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що КНР виступає за конференцію з "рівною участю всіх сторін", яку визнаватимуть і Україна, і Росія.

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війна в Україні Саміт миру
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