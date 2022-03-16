Вже не агресор: Байден назвав Путіна військовим злочинцем

Байден і Путін / Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що глава Кремля Володимир Путін є військовим злочинцем.

Після брифінгу, на якому Джо Байден підписав документ і оголосив про збройну допомогу США Україні, до американського лідера підійшли журналісти.

Одна з них запитала Байдена, чи вважає той Путіна військовим злочинцем.

Відповідь глави Білого дому була досить короткою і лаконічною. Він заявив, що вважає Путіна військовим злочинцем.

"Так, він військовий злочинець", - заявив Байден.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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