У результаті чергових обстрілів загинули двоє людей: 41-річний чоловік та 17-річний юнак.

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Росія завдала удару по Одеській області / Колаж: "Главред", фото: УНІАН, скріншот із відео

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24 листопада в Одеській області загинули дві людини внаслідок ударів РФ

Ще троє людей отримали травми, серед постраждалих - 12-річна дитина

У результаті російських обстрілів Одеської області 24 листопада загинули дві людини. Жертвами атаки стали 41-річний чоловік і 17-річний підліток. Ще троє людей отримали травми, серед постраждалих є 12-річна дитина.

"У результаті чергових обстрілів загинули дві людини: 41-річний чоловік і 17-річний юнак. Ще троє людей отримали поранення, зокрема 12-річна дитина", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його даними, внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний будинок, виробничу будівлю та легкові автомобілі.

Як уточнив голова ОВА, внаслідок ударів також постраждали об’єкти цивільної інфраструктури, житловий будинок, виробнича споруда та кілька легкових автомобілів.

Як далекобійне озброєння здатне змінити ситуацію на фронті

Одним із варіантів посилення обороноздатності України та стримування подальшої російської агресії розглядається розвиток засобів ураження великої дальності. Такий підхід передбачає можливість наносити удари по важливих військових і стратегічних об’єктах, розташованих далеко від лінії фронту, зокрема на території Росії поблизу Москви. Для цього українській стороні необхідні власні балістичні ракети.

Цю стратегію також називають "іранським захистом". Її основний принцип полягає у створенні додаткових загроз для російської сторони та підвищенні вартості продовження війни. Наявність у України далекобійної зброї має змусити Москву враховувати ризики можливих ударів по об’єктах, що мають стратегічне значення.

/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитячий садок; за даними місцевої влади, поранено щонайменше десять осіб.

Нагадаємо, що для атаки РФ використала 117 ударних безпілотників, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, однак влучання зафіксовано в 24 місцях, а уламки збитих апаратів впали ще в 10.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ реактивними дронами. У Солом’янському районі внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа з третього по шостий поверх дев’ятиповерхового житлового будинку. У результаті ворожого удару загинула 44-річна жінка.

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