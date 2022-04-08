Керівництво Євросоюзу відвідало Бучу: їм показали наслідки звірств окупантів

Урсула Урсула фон дер Ляєн відвідала Бучу / телеграм-канал Дениса Шмигаля

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Високий представник ЄС Жозеп Боррель та прем'єр Словаччини Едуард Гегер відвідали Бучу Київської області, де після російської окупації знайшли сотні тіл мирних жителів.

"Відвідали Бучу. Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями", - пише прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Керівництву ЄС показали звірства окупантів / телеграм-канал Дениса Шмигаля

На фотографіях, які прикріплені до допису, видно, як керівництву Євросоюзу показують тіла жертв російських окупантів, їхні могили. Також за їхній упокій члени делегації поставили свічки у місцевому храмі.

"Ми ніколи не пробачимо ворогу цих злочинів. Спільно працюємо з нашими європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора", - наголосив прем'єр.

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В Бучі продовжують знаходити вбитих окупантами людей / телеграм-канал Дениса Шмигаля

За упокій загиблих запалили свічки / телеграм-канал Дениса Шмигаля

Звірства окупантів у Бучі

Після втечі російських окупантів з Київської області у місті Буча на північний захід від Києва виявили сотні трупів мирних мешканців. Частина тіл лежала просто на дорогах і узбіччях, частина у підвалах, когось встигли поховати у братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки згвалтувань і вбивств дітей.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Російська Федерація заперечила провину за звірства у місті, назвавши це провокацією. Тіла, за версією росіян, підкинули після відступу окупаційних військ. Натомість численні супутникові знімки свідчать, що мирних людей вбивали саме окупанти, а тіла лежали на вулицях тижнями.