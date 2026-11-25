Українська сторона очікує на поставку приблизно півсотні ракет, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський прокоментував поставки Patriot в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Головне із заяв Зеленського:

Для завершення процедури потрібне рішення глави Пентагону

Київ розраховує отримати щонайменше 48 ракет

Україна поки що не отримала узгоджені американські ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot. Йдеться про партію з 48 боєприпасів, передача яких залежить від підписання необхідного документа в США, заявив президент Володимир Зеленський.

Для завершення процедури потрібне рішення глави Пентагону Піта Хегсета. Про це президент України розповів на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадьяром.

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Глава держави звернув увагу на гостру потребу української ППО в боєприпасах, призначених для перехоплення балістичних цілей. За його словами, Київ розраховує отримати щонайменше 48 ракет, однак американська сторона поки що не завершила необхідні формальності.

"Цей лист перебуває у США, і там, не буду брехати про 60, ну хотілося б, але точно є один договір на 48 ракет. На жаль, Хегсет поки що його не підписав, тому це залежить виключно від нього", - сказав він.

Зеленський підтвердив, що українська сторона очікує на поставку приблизно півсотні ракет. При цьому збільшення передбаченої партії стало б додатковою допомогою для системи протиповітряної оборони.

"Ну, а якщо там хочуть передати 60, ми тільки за", - додав президент.

Ще одним невирішеним завданням залишається отримання дозволів на самостійне виробництво боєприпасів для американських комплексів Patriot. Зеленський пояснив, що раніше Київ отримував позитивні сигнали від представників адміністрації США, зокрема від Дональда Трампа, а також від американських виробників.

Однак офіційного оформлення ліцензій досі не відбулося.

"Ми отримали усні запевнення від Білого дому, підтвердження отримали від президента Трампа, а потім підтвердження отримали від його команди, яка відповідає за це, і позитивну реакцію отримали від компаній, що виробляють PAC-2 та PAC-3, але насправді ці ліцензії не отримали", - уточнив він.

Крім того, український президент виступає за прискорення підготовки до виробництва ракет Patriot на території Німеччини. За його словами, це питання потребує невідкладного вирішення, оскільки від нього залежить зміцнення можливостей української протиповітряної оборони.

/ Главред

Поставки нових ракет для Patriot в Україну можуть затягнутися до 2030 року

Україні, ймовірно, доведеться ще кілька років чекати на отримання великої партії американських протиракет для комплексів Patriot. Київ планує закупити 500 ракет PAC-3 MSE, загальна вартість яких оцінюється приблизно в 2,1 млрд доларів. Однак, за даними "Радіо Свобода", розраховувати на початок поставок раніше 2030 року поки що не доводиться.

Невизначеною залишається й перспектива організації власного виробництва цих боєприпасів на українській території. Для реалізації такого проєкту необхідно отримати спеціальний дозвіл від Сполучених Штатів, зокрема ліцензію на використання відповідних технологій.

Водночас Пентагон поки що не погодив передачу необхідних технологій Україні. Американська сторона продовжує оцінювати можливість такого співробітництва.

Таким чином, Київ поки що не має конкретних гарантій ані щодо дати надходження замовлених ракет, ані щодо термінів отримання дозволу на їхнє виробництво всередині країни.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

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