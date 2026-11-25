Ви дізнаєтеся:
- Як виглядає новий пес Зеленського
- Як перша леді відреагувала на поповнення в родині
У родині Володимира Зеленського живуть 4 собаки, про яких президент розповів в інтерв’ю данському музиканту та телеведучому Беньяміну Хаву. Коли розмова зайшла про чотирилапих друзів, обидва співрозмовники дістали телефони, щоб похвалитися своїми вихованцями.
Хав показав своїх собак Вігго і Тедді, а Зеленський - спільний знімок Фреї та Віки. Потім президент згадав, як у серпні американський боксер Теренс Кроуфорд привіз до України 3-місячне цуценя пітбуля, якого назвали на честь майбутньої системи ППО FREYJA. Спроба глави держави передати цей подарунок дружині обернулася несподіваною реакцією.
За словами президента, він навіть не знав, як вчинити з несподіваним подарунком, тому вирішив віддати цуценя першій леді. Та відреагувала миттєво й без зайвих вагань.
"Що я міг зробити? Він привіз її мені. Я віддав її моїй дружині", - згадав Зеленський, додавши, що у відповідь від Олени почув коротке "Ні!".
Цікаво, що крім історії з відмовою першої леді у президента та датського ведучого знайшлася ще одна спільна тема. Виявилося, що вдома в обох живуть пуделі. Зеленський і Хав зійшлися на думці, що це найрозумніші собаки, і з посмішкою пожартували, що вони до того ж "дуже небезпечні".
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що співачка Тоня Матвієнко поділилася моментами відпочинку зі своєю 10-річною донькою Ніною. В Instagram вона опублікувала рідкісні сімейні знімки, за якими підписники відзначили, як помітно подорослішала й змінилася дівчинка.
Також Володимир Дантес поділився своїм ставленням до романтичних сцен у кіно з партнерками на знімальному майданчику. За словами артиста, на зйомках фільму "Пауза" на нього чекали епізоди з поцілунками, тому він заздалегідь обговорив цей робочий момент зі своєю коханою.
Читайте також:
- Тоня Матвієнко показала доньку від Мірзояна, яка сильно змінилася - подробиці
- "Половинці буде неприємно": Дантес зробив рідкісне зізнання про кохану
- "Поверніть його": Даша Астаф'єва емоційно звернулася по допомогу
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред