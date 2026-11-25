Президент України з гумором розповів про те, як перша леді відреагувала на несподіваний подарунок.

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Олена Зеленська та Володимир Зеленський - домашні улюбленці / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Зеленська

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Як виглядає новий пес Зеленського

Як перша леді відреагувала на поповнення в родині

У родині Володимира Зеленського живуть 4 собаки, про яких президент розповів в інтерв’ю данському музиканту та телеведучому Беньяміну Хаву. Коли розмова зайшла про чотирилапих друзів, обидва співрозмовники дістали телефони, щоб похвалитися своїми вихованцями.

Хав показав своїх собак Вігго і Тедді, а Зеленський - спільний знімок Фреї та Віки. Потім президент згадав, як у серпні американський боксер Теренс Кроуфорд привіз до України 3-місячне цуценя пітбуля, якого назвали на честь майбутньої системи ППО FREYJA. Спроба глави держави передати цей подарунок дружині обернулася несподіваною реакцією.

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Собаки Володимира Зеленського / скрін з відео

За словами президента, він навіть не знав, як вчинити з несподіваним подарунком, тому вирішив віддати цуценя першій леді. Та відреагувала миттєво й без зайвих вагань.

"Що я міг зробити? Він привіз її мені. Я віддав її моїй дружині", - згадав Зеленський, додавши, що у відповідь від Олени почув коротке "Ні!".

Фрея - нова собака Володимира Зеленського / скрін з відео

Цікаво, що крім історії з відмовою першої леді у президента та датського ведучого знайшлася ще одна спільна тема. Виявилося, що вдома в обох живуть пуделі. Зеленський і Хав зійшлися на думці, що це найрозумніші собаки, і з посмішкою пожартували, що вони до того ж "дуже небезпечні".

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