Ворожий безпілотник атакував транспорт на трасі біля села Федорівка Чугуївського району, постраждалим надають медичну допомогу.

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РФ атакувала Харківщину - ілюстративне фото / Колаж: Главред, фото: ДСНС Харківщини

Що сталося:

Дрон РФ атакував рейсовий автобус біля Федорівки

Одна людина загинула, ще семеро - поранені

Постраждалим надають медичну допомогу

Російська окупаційна армія атакувала дроном маршрутний автобус на трасі біля села Федорівка Чугуївського району на Харківщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще семеро - дістали поранень. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

"Ворог поцілив дроном по маршрутному автобусу на трасі біля с. Федорівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула", - написав він.

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За словами очільника області, ще семеро людей постраждали. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Синєгубов висловив співчуття рідним і близьким загиблої людини.

Тип безпілотника, маршрут автобуса та стан поранених начальник ОВА не уточнив.

Що таке FPV-дрон / Інфографіка: Главред

Чи посилить Росія удари дронами взимку: думка експерта

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія готується до нової масштабної кампанії ударів по Україні, змінює тактику атак і накопичує боєкомплект.

"Навіть те, що ми зараз можемо спостерігати будівництво нових пускових майданчиків навколо України для дронів, свідчить про те, що вони готуються виводити це на зовсім інший, системний рівень ударів", - наголосив експерт.

Обстріли Харківщини - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 листопада російська армія завдала авіаційного удару по лікарні в Немишлянському районі Харкова. Унаслідок удару по медичному закладу постраждали 73 людини. Серед них - пацієнти, медики та мешканці сусідніх будинків.

20 листопада окупанти атакували ще одну лікарню, цього разу в Шевченківському районі Харкова. За даними міського голови Ігоря Терехова, влучання дрона травмувало чотирьох людей. У будівлі вибито понад 50 вікон.

Також російські війська вдарили по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Під час атаки на багатоповерхівку постраждали 12 людей, серед них четверо дітей. За інформацією Олега Синєгубова, під завалами могли перебувати люди.

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