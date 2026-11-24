Попередній максимум, 430 790 військових, Росія зафіксувала у 2024 році, а цього року його перевищено ще до кінця грудня.

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Росія з початку 2026 року втратила 432 тисячі військових / Колаж: Главред, фото: facebook.com_GeneralStaff.ua, wikipedia

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Росія з початку 2026 року втратила 432 519 військових

Це більше за попередній антирекорд 2024 року - 430 790

Втрати майже дорівнюють населенню чотирьох регіонів РФ

З початку 2026 року російська армія втратила 432 519 військових. Таких втрат за рік окупанти не зазнавали за весь час війни. Дані наведено станом на 24 листопада, повідомляє Генерального штабу ЗСУ.

Досі найвитратнішим для Москви був 2024 рік, коли противник втратив 430 790 військових. Цьогорічний показник уже більший на 1 729 осіб, хоча до кінця року лишається понад місяць.

Чотири регіони, які "зникли" з карти

Щоб показати масштаб цих втрат, у Генштабі порівняли їх із населенням віддалених суб'єктів РФ.

"Уявіть, що з карти Росії за неповний рік наче зникли чотири регіони: Ненецький та Чукотський автономні округи, Магаданська область і Республіка Алтай", - йдеться у заяві.

На цих територіях живе близько 434 тисяч людей. Це майже стільки ж, скільки окупантів вибуло з ладу від січня. Їхня загальна площа - приблизно 1,5 мільйона квадратних кілометрів, майже в 2,5 раза більше за площу України. За підрахунками відомства, майже на кожного мешканця цих суб'єктів РФ припадає один виведений з ладу окупант.

"За кожною цифрою - щоденна робота воїнів"

Окремо командування назвало підрозділи, завдяки яким фронт тримається, а противник зазнає рекордних втрат.

"За кожною цифрою - щоденна робота українських воїнів: піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних систем, танкістів, льотчиків та інших", - наголосили у Генштабі.

За даними відомства, оборонці зривають ворожі штурми, знищують особовий склад і техніку противника. Через це Кремль платить за свою агресію дедалі вищу ціну.

Чому Путін не хоче завершувати війну

Дипломат Володимир Огризко говорив, що російське керівництво поки що не виявляє реальної готовності до завершення війни проти України навіть на умовах компромісу.

На його думку, така позиція зумовлена не лише прагненням Москви досягти певних успіхів на фронті або отримати переваги під час переговорів.

"Мир, навіть поганий, з Росією укладено не буде. Адже укладення будь-якого миру – це кінець Путіна та його режиму. Він це чудово розуміє, а тому відкидає будь-які спроби укласти хоча б угоду про перемир’я (про мирну угоду взагалі не може бути й мови, це нереалістично). Адже тоді Путіну доведеться відповідати на тисячі незручних запитань: що відбувається в Росії, з чого росіяни починали і до чого дійшли, як жити далі, хто винен і що робити", - сказав він.

Втрати РФ у війні - що відомо

Як повідомляв Главред, видання The Economist писало, що втрати російської армії у 2026 році можуть сягнути близько 230 тисяч загиблих – це стане найвищим річним показником від початку повномасштабного вторгнення.

За даними Генштабу ЗСУ, у жовтні Росія втратила 54 400 військових убитими або тяжко пораненими. Це найвищий щомісячний показник від 2022 року. Крім того, вже четвертий місяць поспіль втрати ворога перевищують 40 тисяч осіб.

Також відомо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія могла втратити від 374 до 770 тисяч військовослужбовців, які загинули. Якщо врахувати поранених, загальна кількість втрат РФ може сягати 2,1 млн осіб.

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