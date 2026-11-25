Російський удар по місту призвів до загибелі людини та пошкодження низки цивільних об’єктів.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakuvala-bilu-cerkvu-ye-zagibliy-poshkodzheno-epicentr-i-novu-poshtu-10815194.html Посилання скопійоване

Росія завдала удару по Білій Церкві / Колаж: Главред, фото: ОВА, ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Білу Церкву на Київщині

Внаслідок удару загинув чоловік 1974 року народження

Пошкоджено "Епіцентр", "Нову пошту" та інші об’єкти

Російські війська вранці 25 листопада атакували Білу Церкву Київської області. Внаслідок обстрілу загинула людина, пошкоджень зазнали критична інфраструктура та об’єкти цивільного бізнесу. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

На автостоянці спалахнула пожежа, яку вже вдалося ліквідувати. Також пошкоджено два вантажні автомобілі та торговельний заклад.

відео дня

В. о. міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб писав, що серед пошкоджених об’єктів є "Епіцентр", "Нова пошта" та інші підприємства.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Білоцерківському районі загинув чоловік 1974 року народження. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - написали в міськраді.

На місці продовжують працювати оперативні служби.

Мешканців, чиє майно постраждало внаслідок атаки, просять звертатися до поліції за номером 102 або телефонувати до Центру оперативного реагування: 067-310-77-55, 099-310-77-55, 063-310-77-55.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Київ та область - останні новини

Як писав Главред, вранці в понеділок, 23 листопада, у Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку реактивних дронів. За попередньою інформацією, у Подільському районі уламки впали на нежитлову будівлю без подальшого загоряння.

Нагадаємо, вранці 22 листопада російський безпілотник влучив у п'ятиповерховий будинок у Димері Вишгородського району. За даними Тимура Ткаченка, кількість загиблих у Димері зросла до 10, а з-під завалів врятували 79-річну жінку. Вранці 23 листопада у ДСНС повідомили, що з-під завалів вилучено тіла 11 загиблих.

Пошукова операція в Димері тривала всю ніч. Увечері рятувальники витягли з-під завалів дитину - 7-річного Давида. Хлопчик провів під конструкціями майже 14 годин, його стан стабільний.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред