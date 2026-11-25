Армії РФ вдалося розширити зону контролю на кількох ділянках фронту.

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Росіяни просунулися на Донеччині та Запоріжжі / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Донеччині та Запоріжжі.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у середу, 25 листопада.

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Де просунувся ворог

За даними аналітиків, на Словʼянському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Рай-Олександрівка Миколаївської міської громади Краматорського району.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Рай-Олександрівки", - йдеться в повідомленні.

Ворог просунувся поблизу Рай-Олександрівк / Фото: DeepState

Крім того, російські окупаційні війська мають просування у Пологівському районі Запорізької області. У віторок, 24 листопада аналітики зафіксували зміни на лінії фронту поблизу населених пунктів Воздвижівка та Білогір'я.

Ворог просунувся поблизу Воздвижівки та Білогір'я ​​​​/ Фото: DeepState

На які міста націлилися росіяни - думка експерта

Полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський в ефірі Радіо NV розповів, що Добропілля та Костянтинівка можуть опинитися під контролем російських окупантів, якщо Сили оборони не отримають додаткового поповнення особового складу. Стратегічне завдання Кремля залишається незмінним - захопити весь Донбас.

За словами експерта, скорочення кількості напрямків активного російського наступу не означає, що загроза минула. Попри значні втрати, російські війська продовжуватимуть просуватися вперед.

"Я дуже обережно кажу про стабілізацію, я далекий від ейфорії. Коли ми кажемо про звуження ділянок, на яких противник веде наступальні бойові дії, то абсолютно природно, що вони понесли шалені втрати, але при цьому задача, яка була поставлена, не була відкликана, не змінена", - наголосив Грабський.

Він зазначив, що для запобігання прориву необхідно посилювати українські підрозділи додатковими ресурсами та особовим складом. Водночас без належного поповнення експерт не береться гарантувати утримання позицій у Костянтинівці, на околицях Часового Яру та в Добропіллі.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що російські війська відмовилися від масштабних штурмів і перейшли до тактики "пасивно-агресивного наступу": невеликі піхотні групи окупантів просочуються через лінію фронту якомога глибше, уникають вогневого контакту та намагаються протриматися там якомога довше. Головна мета - не стільки контроль над територією, скільки провокація контратак ЗСУ, щоб знищувати українських штурмовиків дронами. Про це пише OSINT-аналітик Monstas.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили 14 населених пунктів і 204 кв. км на півночі Харківської області. Операція "Ведмежа пастка" зірвала плани країни-агресора оточити українські підрозділи. Звільнені території розташовані на північ і північний схід від Великого Бурлука.

За оцінкою ISW, російське командування планувало замкнути кільце поблизу села Приколотне. Подробиці таємної операції ЗСУ розкрили аналітики та військові. Командир 475-го штурмового полку Олександр Настенко зазначив, що зачистка прикордонних сіл триває.

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