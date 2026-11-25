Тоня та Ніна влаштували собі релакс у спа-салоні.

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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко

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Як виглядає донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Яка історія пов’язана з ім’ям дівчинки

Українська співачка Тоня Матвієнко показала, як відпочиває разом із 10-річною донькою Ніною. Артистка поділилася в Instagram рідкісними кадрами сімейного дозвілля, на яких шанувальники одразу помітили, як сильно виросла й змінилася дівчинка.

Оскільки юна Ніна зараз нечасто з’являється в блогах зіркових батьків, нове відео викликало особливий інтерес у підписників - в один із моментів зйомки дівчинка навіть трохи зніяковіла.

відео дня

Тоня Матвієнко з донькою Ніною / скрін з відео

За словами Тоні, їм із донькою просто захотілося відпочити й нарешті виспатися після безсонних ночей у Києві. Тому вони провели час у спа-центрі та поплавали в басейні, а ввечері виконавиця навіть встигла попрацювати й виступити в ресторані для гостей готелю, де вони зупинилися.

Хоча всі знають, що дівчинку назвали на честь легендарної бабусі, народної артистки України Ніни Матвієнко, для багатьох досі залишається загадкою, як саме це сталося. Як раніше розповідала Тоня, таке рішення ухвалив сам Арсен Мірзоян прямо під час офіційної реєстрації дитини, заздалегідь не попередивши дружину й не порадившись із нею.

Тоня Матвієнко - сім'я / скрін з відео

Нагадаємо, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян одружилися в червні 2017 року, а їхня спільна донька Ніна народилася в січні 2016-го. Минулої зими зіркова родина у повному складі відзначала її 10-річчя на Закарпатті. Також у співачки є старша дочка Уляна від першого шлюбу, а у Мірзояна - двоє синів, Влад і Артем.

Тоня Матвієнко / інфографіка: Главред

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