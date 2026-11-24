Президент переконаний, що добровільне рішення про відхід з території Донбасу фактично означатиме поразку України у війні.

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Володимир Зеленський прокоментував ймовірність виходу України з Донбасу / колаж: "Главред", фото: ОП, 53 ОМБр

Головне із заяв Зеленського:

Добровільний вихід з територій може мати серйозні наслідки

Такий крок не виключає подальших вимог з боку РФ

Відступати з Донбасу - це програти війну

Україна не має наміру погоджуватися на передачу Донбасу Росії в рамках можливих територіальних поступок, заявив президент Володимир Зеленський.

Добровільний вихід з підконтрольних Україні територій регіону може мати серйозні наслідки для подальшого перебігу війни, підкреслив він під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад.

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За словами глави держави, добровільне рішення про відхід з території Донбасу фактично означатиме поразку України у війні.

"Відступати з Донбасу - це програти війну", - переконаний він. Зеленський наголосив, що йдеться не про відступ, зумовлений військовою обстановкою та бойовими діями, а про самостійне рішення української сторони покинути власні землі.

"Я маю на увазі відступ не через бойові дії, а самостійне прийняття рішення та залишення своєї землі", - уточнив президент.

Він також звернув увагу, що можлива передача територій не обмежується втратою певної ділянки землі. На його думку, такий крок не виключає подальших вимог з боку Росії, навіть якщо Україна отримає певні гарантії безпеки.

"Жодні гарантії безпеки ніколи не гарантують, що якщо ти віддав сам, з власної волі, частину своєї держави, то потім тебе не змусять віддати ще щось", - додав Зеленський.

"Обмін" Донбасу на членство в НАТО: Огризко оцінив позицію США

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Олег Огризко вважає, що президент США Дональд Трамп недооцінює рішучість українського суспільства відстоювати незалежність і територіальну цілісність країни. На думку дипломата, американський лідер не до кінця усвідомлює, чому Україна не готова погоджуватися на територіальні компроміси заради політичних домовленостей.

Про це Огризко розповів в інтерв’ю виданню "Главред".

"Він не розуміє, що можна боротися за своє існування, а не віддавати 20 % своєї території й починати з ворогом торгуватися та обмінюватися дружніми посланнями", - підкреслив фахівець.

При цьому дипломат звернув увагу на можливості американської адміністрації впливати на рішення українського керівництва. За його оцінкою, у Вашингтона є досить ефективні механізми впливу, які можуть використовуватися для просування ідеї територіальних поступок з боку Києва.

"Це інструменти, причому досить дієві. І Трамп це чудово розуміє та знає, що таким чином на нас можна чинити тиск", - пояснив Огризко.

/ Інфографіка: Главред

Раніше "Главред" повідомляв, що перші з лютого тристоронні переговори України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися після двох днів зустрічей. Сторони обговорювали архітектуру майбутньої безпеки, гуманітарні питання та обмін полоненими.

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США Джаред Кушнер визначив пріоритети мирного процесу. Він заявив, що Трамп сповнений рішучості покласти край війні в Україні. Вашингтон розраховував, що переговори в ОАЕ дадуть поштовх наступному етапу мирного процесу.

Як повідомлялося, Росія на переговорах про завершення війни вимагає, щоб НАТО відвело війська та бази до кордонів 1997 року, а Франція та Велика Британія відмовилися захищати інших європейських союзників своєю ядерною зброєю.

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