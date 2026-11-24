Україна гарантує безпечний візит Олександру Лукашенку та Володимиру Путіну.

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Володимир Зеленський відповів на пропозицію Олександра Лукашенка / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП, kremlin.ru

Головне із заяв Зеленського:

Нехай Лукашенко візьме Путіна і прилетить до Києва

Україна гарантує їм безпечний прийом

Президент Володимир Зеленський прокоментував пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо спільної поїздки до Москви до диктатора Володимира Путіна.

"Нехай Лукашенко візьме Путіна і прилетить до Києва. Ми теж гарантуємо їм безпечний прийом. Це ж переговори", – заявив він після переговорів із прем’єром Угорщини Петером Мадьяром у Береговому Закарпатської області.

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"Він пропонує мене забрати. Я йому: що, валізу? Забрати мене на літак і полетіти. До Москви – навіщо? Це просто несерйозна розмова", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що Україна перебуває у стані війни, тому зустріч не може відбутися ані в Москві, ані в Києві.

"Ми не можемо зустрічатися в Москві, ми не можемо зустрічатися в Києві. Ми всі це чудово розуміємо... Такі неконструктивні ініціативи лише засмічують інформаційний простір і не наближають завершення війни", – додав Зеленський.

Що відомо про пропозицію Лукашенка:

Раніше Лукашенко висловив готовність вирушити разом із президентом України Володимиром Зеленським до Москви для проведення переговорів із Володимиром Путіним. При цьому білоруський керівник запропонував особисто виступити гарантом безпеки українського глави держави під час такої поїздки.

Раніше "Главред" писав, що Лукашенко заявляв про готовність зустрітися із Зеленським у будь-якому місці України чи Білорусі. В Офісі президента на ці слова відреагували різко, нагадавши, що Білорусь стала плацдармом для російської агресії.

Нагадаємо, Зеленський поставив Лукашенку жорсткий ультиматум щодо ретрансляторів для російських дронів. Київ попередив, що в разі необхідності знищить ці цілі самостійно.

Як повідомлялося, Лукашенко відвідав Китай. Політологи аналізували, чи шукаввін там гарантії безпеки, чи злякався погроз Зеленського.

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