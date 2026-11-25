Допомогу в села півострова не завозили пів року, а виїхати не дають заміновані дороги. Їжі у людей лишилося лише на місяць.

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Люди на окупованому Кінбурні лишилися без їжі та ліків / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Що відомо:

На окупованому Кінбурні лишаються близько 100 цивільних

Продукти й ліки в села не завозили вже пів року

Кінбурну немає у списку 15 громад для гуманітарних операцій

На окупованому Кінбурнському півострові близько сотні цивільних опинилися на межі гуманітарної катастрофи - запасів їжі, якими місцеві діляться між собою, може вистачити лише на місяць-два. Люди в селах Покровка, Василівка та Геройське не мають ліків, а самостійно виїхати вже неможливо, бо узбережжя й дороги заміновані.

Про це розповів волонтер і керівник фонду Кінбурн Лайф Євген Полтавчук у коментарі Крим.Реалії. За його словами, востаннє гуманітарну допомогу на півострів доставляли пів року тому, і в людей немає борошна, хліба, круп та олії.

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Волонтер підтримує зв'язок із мешканцями Василівки та Покровки: у Покровці, за його даними, лишилося близько 15 людей, у Василівці - близько 45.

Полтавчук також розповів, як живуть люди під контролем російських окупантів.

"Люди на Кінбурні перебувають у себе вдома, але як у в'язниці. Вийти на вулицю немає можливості, харчуються тим, що виросло на городі. Вже понад пів року туди не постачаються продукти й ліки. Російські окупанти прикриваються місцевими жителями. Вони не дозволяють виїхати людям, у яких виникли серйозні проблеми зі здоров'ям", - розповів волонтер.

За його словами, зараз на півострові перебуває чоловік, який переніс інфаркт, і його стан дуже важкий.

Скріншот відео ОТУ "Одеса"

Як передає ТСН, всю прибережну смугу та єдину дорогу, якою можна залишити косу, російські військові замінували. Жодної допомоги людям в окупованих селах окупанти не дають. Ті, хто на власний страх і ризик наважилися йти замінованими стежками та кому пощастило дістатися вільної України, запевняють, що на їхніх земляків - українців, переважно людей старшого віку - якщо терміново не докласти зусиль, вже невдовзі чекатиме голодна смерть.

Дивіться відео - На Кінбурнській косі назріває гуманітарна катастрофа:

Гуманітарна місія на Кінбурн - що кажуть військові

Командир оперативно-тактичного угруповання Одеса полковник Денис Носіков у коментарі 24 Каналу повідомив, що Сили оборони вивчають можливість гуманітарної місії на Кінбурнську косу. Її мета - доставити жителям окупованих сіл продукти та медикаменти, адже без допомоги люди можуть не пережити зиму.

Ті, кому вдалося вибратися з окупації, розповідають, що худобу, яку не було чим годувати, довелося зарізати, а здичавілих коней застрелили російські військові. Дорогу на материкову частину України місцеві називають дорогою смерті, бо на ній люди підриваються на мінах. За їхніми словами, становище на Кінбурні навіть гірше, ніж було в Олешках.

"Там немає ні хліба, ні цукру, ні борошна. Завдяки цим самим окупантам вони перерізали майже весь скот. Корів теж немає, їх вирізали. Там були табуни коней, теж їх немає. Нічого немає", - розповідає 84-річна жителька Покровки пані Діна, яка нещодавно самотужки подолала дуже довгий та геть непередбачуваний маршрут до Одеси тривалістю у два місяці.

Пані Діна змогла виїхати з Покровки / Скріншот відео ТСН

Про людей на Кінбурні нагадала й дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. 23 листопада вона звернулася до першої леді США Меланії Трамп із закликом допомогти цивільним з окупованої коси.

Список 15 населених пунктів для гуманітарних операцій

Кінбурнського півострова немає в переліку, який Київ передав американській стороні.

21 листопада президент Володимир Зеленський оприлюднив список із 15 населених пунктів на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, де пропонують провести гуманітарні операції за зразком Олешок, повідомляє Радіо Свобода.

До переліку увійшли:

Херсонщина - Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара та Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка й Велика Кардашинка;

Запоріжжя - Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця та Василівка.

Василівка в цьому списку - місто Запорізької області, а не однойменне село на Кінбурні. Оновлений перелік, за даними 24 Каналу, передали також уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю. Список не остаточний: його уточнюватимуть, щойно з'являться дані про кількість людей, які лишаються в окупації, та умови їхнього життя.

Перша леді США Меланія Трамп в ефірі Fox News заявила, що переговори про нове перемир'я між Україною та Росією вже тривають.

"Переговори вже тривають, тому, можливо, до Різдва ми матимемо ще одне припинення вогню", - сказала вона.

Про яке саме перемир'я йдеться - повне припинення вогню на всій лінії фронту чи локальну гуманітарну операцію, як в Олешках, - перша леді не уточнила.

Як проходила гуманітарна операція в Олешках

Олешки на лівобережжі Херсонщини з травня 2026 року лишалися без поставок продовольства й ліків, а також без електро- та газопостачання.

За даними Білого дому, Меланія Трамп дізналася про гуманітарну кризу у вересні й доручила своєму представнику Марку Бекману працювати з обома сторонами. Угоди про перемир'я в Олешках сторони підписали 23 жовтня, а режим тиші діяв з 27 жовтня по 1 листопада включно.

Під час перемир'я в місто доставили їжу, воду й ліки, а охочі виїхали автобусами - як на підконтрольну Україні територію, так і до Росії. У кожному автобусі працювали співробітники апаратів обох омбудсманів.

30 жовтня Лубінець повідомив, що режим тиші тривав понад 87 годин без порушень, і запропонував зробити такі гуманітарні місії під координацією Меланії Трамп регулярними.

За словами першої леді, з Олешок евакуювали майже 800 людей.

5 листопада Меланія Трамп приймала в Білому домі українську делегацію на чолі з Лубінцем і Давидом Арахамією та представників країни-агресорки, а також передала особисті листи Зеленському й Путіну.

Що відомо про Олешки / Інфографіка: Главред

Бої за Кінбурнську косу з 2022 року

Кінбурнський півострів перебуває під російською окупацією з 2022 року. Він розташований навпроти Очакова: звідти окупанти обстрілюють південне узбережжя Миколаївщини, а сам півострів є ключем до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.

Українські сили неодноразово діяли на косі. У серпні 2024 року підрозділи ГУР висадилися на Кінбурнську косу і встановили там прапор, а в червні 2026 року синьо-жовтий прапор над косою підняли знову.

Водночас речник ВМС Дмитро Плетенчук тоді наголосив, що бої за косу не завершилися.

"Але станом на зараз Кінбурнська коса - це зона бойових дій", - заявив Плетенчук.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чому окупанти тримаються за Кінбурнську косу

Як повідомляв Главред, у серпні 2026 року полковник Денис Носіковзаявив, що Кінбурнський півострів опинився під повним вогневим контролем ЗСУ. За його словами, там перебувають до 2,5 тисячі російських військових, зокрема частини 337-го окремого штурмового полку РФ.

Командир пояснив, чому російське командування не відводить війська з півострова навіть попри втрати.

"Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні праворуч, ні ліворуч. Це вихід на Херсонську область тощо. Там невелика відстань до Херсонської області та у напрямку Криму лише 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БпЛА вже дістають", - заявив Носіков.

Він додав, що для ЗСУ коса відкриває шлях на окуповану Херсонщину і Крим, тому окупанти намагатимуться втримати її будь-якою ціною.

Кінбурнська коса / Інфографіка: Главред

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