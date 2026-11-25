Фінал 75-го конкурсу "Міс Всесвіт" відбувся 24 листопада в Сан-Хуані, столиці Пуерто-Рико.

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Стало відомо: "Міс Всесвіт" / Колаж Главред, фото з Instagram / Фото з профілю jenniferbarretopr jenniferbarretopr

Коротко:

Як виглядає "Міс Всесвіт" 2026

Що про неї відомо і в чому її особливість

У міжнародному конкурсі краси"Міс Всесвіт - 2026" перемогла представниця Пуерто-Рико Дженніфер Баррето.

27-річна учасниця увійшла в історію змагання: вперше за весь час існування конкурсу головну корону отримала жінка, яка має дитину.

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Фінал 75-го конкурсу "Міс Всесвіт" відбувся 24 листопада в Сан-Хуані, столиці Пуерто-Рико. За титул боролися 117 представниць різних країн і територій. Переможницю оголосили на сцені Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

"Міс Всесвіт" стала дівчина з Пуерто-Рико / Фото Instagram/jenniferbarretopr

Корону Баррето передала володарка титулу 2025 року Фатіма Бош із Мексики. Для нової переможниці цей момент став особливо символічним: вона не тільки принесла своїй країні чергову перемогу, а й стала першою матір’ю, яка отримала титул "Міс Всесвіт".

Дженніфер Баррето: що про неї відомо

Дженніфер 27 років. Вона має освіту в галузі психології та клінічної соціальної роботи, працює фахівцем з профілактики та соціальної підтримки. Крім того, у неї є донька на ім’я Пенелопа.

До п’ятірки фіналісток також увійшли представниці Філіппін, Нової Зеландії, Венесуели та Домініканської Республіки.

"Міс Всесвіт" стала дівчина з Пуерто-Рико / Фото Instagram/jenniferbarretopr

Особливу увагу цього року привернула корона переможниці. Ювілейна прикраса під назвою The Radiance of an Eternal Legacy виготовлена з білого золота 18 карат і інкрустована 3150 діамантами. Дизайн розробили ювелір Джордж Віттельс та паризький ювелірний дім Maison d’OR.

У конкурсі 2026 року брали участь жінки з різним професійним та життєвим досвідом. Серед 117 делегаток було десять матерів, 22 власниці магістерських ступенів та п’ять жінок з медичною освітою.

"Міс Всесвіт" стала дівчина з Пуерто-Рико / Фото Instagram/jenniferbarretopr

Організатори також оголосили, що наступний, 76-й конкурс "Міс Всесвіт" відбудеться в Пуерто-Ріко у 2027 році.

Цікаво, що Україна в особі Анни Ніконової цього року увійшла до топ-30.

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