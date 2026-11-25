Коротко:
- Як виглядає "Міс Всесвіт" 2026
- Що про неї відомо і в чому її особливість
У міжнародному конкурсі краси"Міс Всесвіт - 2026" перемогла представниця Пуерто-Рико Дженніфер Баррето.
27-річна учасниця увійшла в історію змагання: вперше за весь час існування конкурсу головну корону отримала жінка, яка має дитину.
Фінал 75-го конкурсу "Міс Всесвіт" відбувся 24 листопада в Сан-Хуані, столиці Пуерто-Рико. За титул боролися 117 представниць різних країн і територій. Переможницю оголосили на сцені Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Корону Баррето передала володарка титулу 2025 року Фатіма Бош із Мексики. Для нової переможниці цей момент став особливо символічним: вона не тільки принесла своїй країні чергову перемогу, а й стала першою матір’ю, яка отримала титул "Міс Всесвіт".
Дженніфер Баррето: що про неї відомо
Дженніфер 27 років. Вона має освіту в галузі психології та клінічної соціальної роботи, працює фахівцем з профілактики та соціальної підтримки. Крім того, у неї є донька на ім’я Пенелопа.
До п’ятірки фіналісток також увійшли представниці Філіппін, Нової Зеландії, Венесуели та Домініканської Республіки.
Особливу увагу цього року привернула корона переможниці. Ювілейна прикраса під назвою The Radiance of an Eternal Legacy виготовлена з білого золота 18 карат і інкрустована 3150 діамантами. Дизайн розробили ювелір Джордж Віттельс та паризький ювелірний дім Maison d’OR.
У конкурсі 2026 року брали участь жінки з різним професійним та життєвим досвідом. Серед 117 делегаток було десять матерів, 22 власниці магістерських ступенів та п’ять жінок з медичною освітою.
Організатори також оголосили, що наступний, 76-й конкурс "Міс Всесвіт" відбудеться в Пуерто-Ріко у 2027 році.
Цікаво, що Україна в особі Анни Ніконової цього року увійшла до топ-30.
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Про конкурс: Місіс Всесвіт
Місіс Всесвіт (англ. Mrs. Universe) - міжнародний театралізований конкурс красунь, організований як щорічний конкурс краси для заміжніх жінок. Організатор конкурсу - болгарська компанія "Місіс Юніверс" ЕООД - "Mrs. Universe LTD".
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