Окрім скарбу, дослідники виявили кам’яну сокиру віком близько 7000 років та скляну намистину з орнаментом.

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Знайдено унікальний скарб / Колаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pexels/Karen Laårk Boshoff

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Під час будівельних робіт археологи знайшли унікальний скарб

Виявлено монети, вік яких перевищує дві тисячі років

У угорському місті Сомбатгей під час будівельних робіт археологи знайшли унікальний скарб - 208 срібних монет кельтського походження, вік яких перевищує дві тисячі років.

Примітно, що артефакти знаходилися всього в 30 сантиметрах під землею. Про це повідомляє Metro.

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Знахідку зробили під час зведення нової електроподстанції. Після виявлення перших монет фахівці обстежили територію металошукачами та знайшли понад два кілограми срібла. Монети, відомі як велемські тетрадрахми, були заховані в невеликій ямі, частина з них перебувала всередині посудини.

Окрім скарбу, дослідники виявили кам’яну сокиру віком близько 7000 років і скляну намистину з орнаментом у вигляді павичевих очей, що датується 700–600 роками до нашої ери.

Також з’ясувалося, що раніше на цій ділянці розташовувалася римська сільськогосподарська вілла. Незважаючи на те, що будівлі не збереглися, археологам вдалося частково відтворити планування основної споруди. Серед найбільш незвичайних знахідок виявилася стародавня цегла з відбитком собачої лапи, яка, ймовірно, використовувалася в системі обігріву підлоги.

Усі виявлені предмети планують передати до музею Саварії в Сомбатгеї, де їх зможуть побачити відвідувачі.

Таємниці старожитностей: яким був континент мільйони років тому

Сучасна Антарктида відома крижаними пустелями та екстремально низькими температурами, проте в далекому минулому її природний вигляд був зовсім іншим. Геологічні дослідження показують, що мільйони років тому тут існували густі ліси, болота та водойми, а клімат був набагато теплішим за нинішній.

Цікавими є також перекази полінезійських народів про подорожі до південних широт. Зокрема, маорійські легенди розповідають про мореплавця Хуї Те Рангіора, який, згідно з переказами, міг досягти холодних південних вод ще у VII столітті.

Водночас археологічних доказів того, що стародавні мореплавці дійсно добиралися до берегів Антарктиди, на сьогодні немає. Тому ця версія залишається предметом дискусій. Однак подібні перекази викликають інтерес до можливостей полінезійських мореплавців та масштабів їхніх подорожей задовго до європейських експедицій.

Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де був розп'ятий Ісус. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який усіх здивував. У археологів залишилося більше запитань, ніж відповідей.

Нагадаємо, "Главред" писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пік різноманітності динозаврів припадав на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово зменшуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

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