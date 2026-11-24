Якщо на борту відбувається детонація, це може свідчити про серйозні пошкодження, не виключає Дмитро Плетенчук.

https://glavred.net/ukraine/moshchnye-vzryvy-v-livii-v-vmsu-raskryli-detali-udara-po-korvetu-rf-10815146.html Посилання скопійоване

Підірвано корвет РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

Корабель РФ зазнав серйозних пошкоджень

Значна відстань ускладнює операцію з порятунку

Російський військовий корабель "Меркурій", який зазнав пошкоджень внаслідок вибуху в Лівії, навряд чи вдасться повернути до місця його колишнього базування.

Серйозність пошкоджень і значна відстань ускладнюють таку операцію, заявив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

відео дня

Коментуючи стан корвета, представник ВМС звернув увагу на супутникові знімки, згідно з якими основна палуба судна опинилася під водою. Це може вказувати на критичні наслідки вибуху та ймовірність того, що корабель частково або повністю затонув.

"Адже причальний фронт - це, як правило, невеликі глибини безпосередньо біля берега. У будь-якому разі, якщо на борту відбувається детонація, це також може свідчити про серйозні пошкодження… Тому, найімовірніше, у строю ми цей корабель не побачимо. І не слід забувати, що, попри все, відносно близький Чорноморський флот – близький і водночас далекий через закриті турецькі протоки… – як повернути його туди, звідки він прийшов, поки що уявити собі складно, бо це дуже велика відстань – понад 7 тис. км", – сказав Плетенчук.

За оцінкою військового, ймовірність повернення "Меркурія" до виконання завдань вкрай мала. Найімовірніше, судно залишиться в районі, де сталася подія.

Удар по корвету ускладнить російську логістику в Африці

Плетенчук також зазначив, що втрата можливості використовувати цей корабель змусить Росію переглянути організацію логістики та супроводу своїх морських перевезень. Разом з тим він уточнив, що "Меркурій" не був єдиним доступним варіантом, хоча його використання було досить зручним.

При цьому російська сторона зацікавлена у збереженні військової присутності на африканському континенті, оскільки цей регіон має для Москви істотне стратегічне та економічне значення.

Як пояснив представник українських ВМС, головним завданням корвета була не безпосередня участь у бойових операціях, а захист суден, що перевозили вантажі в інтересах російського Міністерства оборони.

"В принципі, він (корвет, – ред.) опинився там з інших причин – не стільки для ведення бойових дій, скільки для забезпечення охорони суден постачання, які працювали в інтересах Міністерства оборони РФ", – сказав представник ВМС.

Крім того, Плетенчук нагадав, що проблеми виникли не лише у самого корвета: одне з суден постачання, яке перебувало під його охороною, також зазнало пошкоджень.

Удар по корвету РФ: заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку військовослужбовцям, які брали участь у проведенні складної операції проти російських кораблів поблизу лівійського узбережжя. Глава держави наголосив, що Україна не має наміру припиняти подібні дії на морі.

"Дякуємо нашим воїнам, які провели надзвичайно складну операцію біля берегів Лівії", - сказав глава держави.

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський повідомив про потоплення контейнеровоза Yanina в Чорному морі. За його словами, контейнеровоз Yanina, що перебуває під санкціями, був потоплений в акваторії Чорного моря.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення чотирьох кораблів РФ під час операції в тилу противника. Йдеться про фрегати проекту 11356, малий ракетний корабель проекту 21631 та сторожовий корабель проекту 22160.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про удари по портовій інфраструктурі та кораблях у регіоні Каспію та Чорного моря. У Новоросійську уражено фрегат "Адмірал Ессен".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред