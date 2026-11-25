Олег Загородній запропонував зобразити на картині не людей, а спалені ліси та тварин - після цього зірка надіслала йому особистий лист.

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Г'ю Джекман відмовився говорити про війну в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Читайте в матеріалі:

Чому Джекман не висловлювався про війну публічно

Яку картину придумав Олег Загородній

Що голлівудська зірка написала українському акторові

Голлівудський актор Г'ю Джекман не був готовий публічно висловлюватися про війну в Україні, тому український актор Олег Загородній зробив ставку на екологію. За його задумом, художниця Хейлі Мілен зобразила на картині не людські жертви, а знищену природу - згорілі ліси та загиблих тварин. Після цього Джекман надіслав Загородньому особистий лист.

Про це розповів актор Олег Загородній в інтерв’ю YouTube-каналу Слави Дьоміна. За його словами, він хотів залучити Джекмана до підтримки України, а допомогти в цьому могла Хейлі Мілен, яка співпрацювала з голлівудською зіркою в екологічних проєктах.

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Як картина допомогла привернути увагу Джекмана?

Дізнавшись, що Джекман не готовий говорити про війну, Загородній змінив тактику. Він запропонував художниці зробити акцент на екологічних наслідках агресії країни-окупанта РФ: загибелі тварин, лісових пожежах та знищенні природного середовища.

Актор згадав, як пояснював свою ідею Хейлі Мілен.

"Я кажу: а давай на картині зобразимо не війну. Нехай він думає про те, що в цих насадженнях згорають ліси, нехай він думає не про людей, не про українців - а про те, що там згорів їжачок, лисичка... Про тварин. Згорів будиночок зайчика, цілий ліс", - розповів Загородній.

Картина зображувала спотворений український степ із сірими пейзажами та знищеними деревами. Її презентували на заході, де був присутній Г’ю Джекман, і незабаром Загородній отримав від нього листа.

"Я отримав листа від Г’ю Джекмана. Він написав мені: "Я знаю, мені Хейлі розповідала про те, що ти робиш. Ми дуже захоплюємося вами"", - поділився актор.

Чому за кордоном уникають теми війни?

Незважаючи на увагу з боку знаменитості, ця історія залишила у Загороднього неоднозначні враження. На його думку, за розмовами про згорілі ліси губиться справжня причина трагедії - війна Росії проти України, а за кордоном нерідко уникають чіткої позиції.

"Їм, насправді, наша ситуація дуже далека. Вони не хочуть говорити, що ми, наприклад, за Україну, або ми - за Росію. Вони просто кажуть, що там десь горять ліси. „Ми такі гуманні, ми проти того, щоб ліси горіли, бо ми ліси висаджуємо"", - додав Загородній.

Зірки Голлівуду та Україна - новини

Як повідомляв Главред, зірка "Володаря перснів" Ієн Маккеллен зворушливо підтримав Україну. Публікація вийшла 24 лютого 2026 року. Цього дня Україна відзначала четверту річницю повномасштабного вторгнення.

Підтримати українців вирішив і Річард Гір. Голлівудський актор записав звернення до українців. Головними у його посланні стали слова "Я ваш брат".

Теплі слова на адресу України лунали й від інших зірок кіно. Зірка "Термінатора-2" звернувся до українців і побажав перемоги у війні. "Ми молимося", - заявив актор.

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