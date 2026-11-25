На російських військових аеродромах фіксують переміщення стратегічних бомбардувальників і підготовку авіації до можливих бойових вильотів.

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РФ готує масований удар/ Колаж: Главред, фото: скриншот, Вікіпедія

Що відомо:

Росія готує стратегічну авіацію до масованого ракетного удару

Ту-160 передислокували на аеродром "Енгельс-2" для спорядження ракетами

На Далекому Сході також почали споряджати літаки Ту-95МС

Росія розпочала підготовку до масованого ракетного удару по Україні. Один стратегічний бомбардувальник Ту-160 передислокували з Далекого Сходу на аеродром "Енгельс", а на Далекому Сході розпочалось спорядження бортів Ту-95МС. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар".

За даними аналітиків, Ту-160 перекинули на аеродром "Енгельс" для спорядження крилатими ракетами. Крім того, на Далекому Сході розпочалося спорядження літаків Ту-95МС.

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"Розпочалась підготовка до нанесення масованого ракетного удару по території України", - йдеться в повідомленні.

Водночас моніторинговий канал "Стратегічна авіація" уточнює, що Ту-160 передислокували з аеродрому "Українка" на Далекому Сході до "Енгельса-2". Там літак мають спорядити крилатими ракетами, після чого протягом вечора він повернеться на аеродром базування.

Літаки "Ту" / Інфографіка Главреда

Чому Росія б'є по глибокому тил

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду пояснив, що удари по тилу противника - один із базових принципів війни, і Україна теж його застосовує.

"Власне, ми також намагаємося завдавати ударів по російській економіці. Це один із принципів ведення війни. Якщо не можеш подолати противника на фронті, намагаєшся завдати йому критичних уражень у тилу - по підприємствах, транспортних комунікаціях, центрах зв'язку та інших об'єктах, які забезпечують функціонування держави й управління збройними силами", - наголосив фахівець.

Говорячи про російську тактику, Гончар звернув увагу, що ворог зміг наростити виробництво засобів ураження.

"Росіяни діють за схожою логікою. Вони активізували такі атаки ще минулого року, зокрема завдяки тому, що змогли масштабувати виробництво засобів ураження. З'явилися нові можливості, зокрема реактивні ударні дрони", - пояснив Гончар.

Водночас експерт визнав, що повністю убезпечитися від масованих атак неможливо.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ані засобами протиповітряної оборони, ані інженерними спорудами", - підсумував він.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська окупаційна армія завершує підготовку до нового масованого ракетного удару і може завдати його найближчими днями. Для атаки ворог підвіз до прикордонних областей РФ 33 балістичні та 7 крилатих ракет.

Раніше резидент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до нових атак. Він у зверненні закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги і дбати про безпеку.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап назвав ймовірні цілі обстрілів і припустив, що удари зосередять на енергетичному секторі. За його оцінкою, навколо України може перебувати 40-50 комплексів ОТРК Іскандер.

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