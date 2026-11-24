Глава МЗС нагадав, що цього року армія РФ втратила 432 тисячі військових і так і не наблизилася до своїх цілей.

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Сибіга відповів на погрози Путіна Україні / Колаж: Главред, фото: МЗС України, kremlin.ru

Головне із заяви Сибіги:

Удари по НПЗ Путін може зупинити наказом припинити війну

Цього року РФ втратила 432 тисячі військових

Глава МЗС закликав Кремль припинити скаржитися

Глава Кремля Володимир Путін, якому не подобаються удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах, може просто наказати припинити війну. Так в МЗС України відреагували на скарги та погрози диктатора країни-агресорки. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в X.

"Якщо Путіну не подобаються удари України по його нафтопереробних заводах, він може віддати наказ припинити війну. Якщо він не хоче, щоб його військові кораблі зазнавали ударів, він може віддати наказ припинити війну", - наголосив міністр. відео дня

Сибіга також нагадав про 432 тисячі російських військових, яких окупаційна армія втратила на полі бою від початку року. При цьому Росія так і не наблизилася до цілей свого вторгнення.

"Вочевидь, йому до них байдуже. Досить скаржитися. Припиніть війну", - підкреслив глава МЗС.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи посилилися позиції Путіна після зустрічі з Трампом і Сі

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що останні міжнародні контакти не принесли Кремлю реальних здобутків.

"Тому жодних аналогій з Ялтою тут бути не може. Для Росії після цієї зустрічі нічого не змінилося на краще, Путін нічого не домігся по суті", - наголосив фахівець.

Водночас, за словами аналітика, для глави Кремля важливішою була сама картинка, ніж результат переговорів.

"Путіну було важливо хоч якось з'явитися в пристойному товаристві, думаючи, що ця поява щось таки означає", - пояснив Загородній.

Удари по НПЗ Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, Путін вимагає від Києва припинити атаки на російські НПЗ. Глава Кремля пригрозив Україні "неминучою відповіддю" і пообіцяв Європі "більше проблем". За словами Путіна, Київ ігнорує заклик Трампа не бити по об'єктах паливно-енергетичного комплексу РФ.

Водночас Генштаб ЗСУ зафіксував антирекорд втрат армії окупантів. З початку 2026 року армія РФ втратила 432 519 військових, що більше, ніж за будь-який рік війни. Попередній рекорд належав 2024 року, коли втрати становили 430 790 осіб.

Раніше Україна озвучувала умову можливої паузи в ударах по НПЗ. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий зупинити удари по російських НПЗ в обмін на Patriot. Системи ППО мали б надаватися на весь строк такої паузи.

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