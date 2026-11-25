Загальна мобілізація в РФ уже йде, але росіяни цього не помічають. Гинуть на війні переважно чоловіки з провінції, а не з Москви.

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Путін потай проводить загальну мобілізацію в РФ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Головне з колонки:

Росія втрачає 30-40 тисяч військових щомісяця

Мобілізацію маскують грошима й квотами для роботодавців

Гинуть переважно чоловіки з провінції, а не з Москви

Кремль фактично вже проводить загальну мобілізацію, але маскує її фінансовими стимулами та адміністративними квотами, тоді як кількість загиблих військових країни-агресорки, за новими оцінками, перевищила 700 тисяч. Путін таким чином уникає політичних наслідків відкритого призову всієї країни. Про це написав британський військовий експерт Гаміш де Бреттон-Гордон у колонці для The Telegraph.

Він посилається на оцінки розвідки Міноборони Великої Британії, згідно з якими російська армія щомісяця втрачає 30-40 тисяч військових убитими й пораненими. Новий аналіз свідчить про понад 700 тисяч загиблих, а разом із тими, хто через тяжкі поранення вже не може повернутися до боїв, - про понад 2 мільйони.

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Такі втрати автор порівнює з найкривавішими битвами Першої світової війни - на Соммі та під Пашендейлем.

Звіт Генштабу ЗСУ про втрати ЗС РФ станом на ранок 25 листопада / t.me/GeneralStaffZSU

Як Кремль маскує мобілізацію?

За оцінкою Бреттон-Гордона та його співрозмовників у британських військових і розвідувальних колах, загальна мобілізація в Росії вже триває, просто Путін її приховує.

"Це загальна мобілізація потай. Вона дозволяє Кремлю продовжувати військову кампанію, не стикаючись із політичними наслідками відкритої мобілізації всієї країни", - написав експерт.

Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року російське законодавство зобов'язало роботодавців вести військовий облік і передавати військкоматам списки потенційно придатних чоловіків. За чотири роки, за словами автора, ця адміністративна машина перетворилася на систему квот і фінансового примусу.

Як приклад він наводить Ханти-Мансійський автономний округ у Західному Сибіру, де за підписання контракту пропонують 4,1 млн рублів (близько 38 тисяч фунтів). Це понад 12 років заробітку для людини з мінімальною зарплатою в Росії.

Ціна такого рішення, наголошує Бреттон-Гордон, надзвичайно висока: британська розвідка фіксує дуже короткий час виживання новобранців у найнебезпечніших умовах на фронті.

"Цих чоловіків набирають не для того, щоб побудувати професійну армію. Їх спрямовують у систему виснаження, в якій людські життя вважають витратними боєприпасами", - наголосив він.

Чому гинуть переважно жителі провінції?

Географія втрат, за словами експерта, теж показова: непропорційно велика частка підтверджених смертей припадає на малі міста й села, тоді як Москва, Санкт-Петербург та інші заможні мегаполіси залишаються порівняно незачепленими. Він називає це негласним суспільним договором Путіна з привілейованими класами: лояльність і невтручання в політику в обмін на недоторканність їхніх статків і родин.

Цю тезу підтверджують і дані аналізу витоку з Росстату, про який пише The Moscow Times. У Москві зафіксовано 63 смерті військових на 100 тисяч жителів, тоді як у Єврейській автономній області - майже тисячу.

"Сини провінцій ідуть на війну, сини Москви і Санкт-Петербурга - значно рідше", - пише автор колонки.

Чи довго Путін зможе вести війну на виснаження?

Водночас, на думку Бреттон-Гордона, приховувати провали стає дедалі складніше. Він нагадує, що залишки Чорноморського флоту витіснили із Севастополя до Новоросійська, а Кримський міст виведено з ладу, тож постачання окупантів на півдні залежить від сухопутного коридору, який перебуває під ударами українських дронів.

"Стратегічна іронія полягає в тому, що найбільша зброя Путіна - його готовність витрачати людські життя без політичних обмежень - зрештою може стати його найбільшою слабкістю", - вважає експерт.

Окремо він зауважив, що загравання Дональда Трампа з Путіним не варто сприймати як ознаку стратегічної сили Росії, а Британія та Європа мають забезпечити Україну зброєю, боєприпасами, розвідданими й виробничими потужностями.

Мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля

Раніше полковник Геміш де Бреттон-Гордон заявлялв, що російський диктатор Володимир Путін ризикує мобілізувати не просто ще одну хвилю бійців для фронту, а армію, яка згодом може змусити його завершити війну проти України.

За його словами, нова хвиля мобілізації чисельністю від 300 тисяч осіб здатна кардинально змінити політичну ситуацію в Росії, адже вперше війна ризикує зачепити заможні міські сім’ї.

"Вперше війна може почати проникати глибоко в заможні сім’ї західного російського середнього класу. Раптово на смерть на Донбас може бути відправлений не син якоїсь чеченської чи татарської матері, не звільнений з в’язниці злочинець і не іноземний найманець, а їхні власні сини", - зазначив полковник.

Втрати Росії у війні та мобілізація - новини

Як писав Главред, країна-агресор Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках. Москва розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року та 300 тисяч осіб наступного. Про це свідчать дані Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скибицький зазначав, що готовність Кремля розпочати нову хвилю мобілізації стане очевидною лише після виборів до російської Держдуми.

У Росії після виборів активізувалися розмови про мобілізацію. Експерт назвав, скільки людей може знадобитися Кремлю до кінця року. За його оцінкою, Москві потрібно 150-200 тисяч осіб, найімовірніше - на поповнення втрат.

Раніше про проблеми російської армії говорив військовий експерт Олег Жданов. Він назвав слабкі місця армії РФ, які не компенсує навіть мобілізація. За словами експерта, Кремль не врятують навіть півмільйона мобілізованих.

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран переконаний, що масова мобілізація ще 500 тисяч росіян може стати серйозним ударом по економіці країни-агресора РФ, яка вже втратила запас міцності цивільного сектора.

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