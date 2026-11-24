У Шевченківському районі безпілотник впав у дворі 16-поверхового житлового будинку.

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Росія завдала удару по Києву / Колаж: "Главред", фото: ДСНС

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У Києві уламки російського безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок

Сталася пожежа, двоє людей постраждали

У Шевченківському районі Києва пізно ввечері 24 листопада уламки російського безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок, сталася пожежа.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежа виникла на першому та другому поверхах будинку. Також зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку.

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Подробиці удару РФ

У Шевченківському районі сталося влучання БПЛА у двір 16-поверхового житлового будинку. На рівні 1-го та 2-го поверхів виникло загоряння загальною площею 50 кв. м., двоє людей постраждали, повідомили в ДСНС.

В результаті удару РФ пошкоджено фасади з 1 по 7 поверх, також вибито скло в сусідніх будинках. Рятувальники провели обстеження квартир та евакуацію людей на свіже повітря. На місці також працюють психологи ДСНС Києва.

Обстріл Одеської області: є жертви та поранені

Російські атаки на Одеську область 24 листопада призвели дозагибелі двох мирних жителів - 41-річного чоловіка та 17-річного юнака. Ще троє місцевих жителів отримали поранення, у тому числі 12-річна дитина.

/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитячий садок; за даними місцевої влади, поранено щонайменше десять осіб.

Нагадаємо, що для атаки РФ використала 117 ударних безпілотників, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, однак влучання зафіксовано в 24 місцях, а уламки збитих апаратів впали ще в 10.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ реактивними дронами. У Солом’янському районі внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа з третього по шостий поверх дев’ятиповерхового житлового будинку. У результаті ворожого удару загинула 44-річна жінка.

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