Президент США запевнив, що не прив'язаний до термінів, адже "для танго потрібні двоє".

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​ Трамп посміявся зі слів Зеленського про мир до січня / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Трамп посміявся зі слів Зеленського про угоду до січня

Президент США каже, що не прив'язаний до жодних термінів

Готовність Путіна і Зеленського, за словами Трампа, залежить від дня

Президент США Дональд Трамп посміявся у відповідь на слова президента України Володимира Зеленського про те, що американські посланці прагнуть укласти мирну угоду до січня. Глава Білого дому перепитав журналістів, хто це сказав, і заявив, що не встановлював жодних дедлайнів для завершення війни.

Як повідомляє видання The New York Post, коли журналісти запитали Трампа про заяву Зеленського щодо січневого терміну, він засміявся і перепитав.

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"Хто це сказав? Він хоче, щоб я зробив що?", - відреагував американський президент.

Ймовірно, ішлося про інтерв'ю Зеленського Bloomberg 24 листопада. Тоді він розповів, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер хочуть досягти мирної угоди якомога швидше, в ідеалі - до січня.

Чи є у Трампа дедлайн для завершення війни?

Трамп наголосив, що не прив'язаний до термінів, але хотів би якнайшвидше врегулювати конфлікт. За його словами, війна безпосередньо не стосується Сполучених Штатів.

"Я не прив'язаний до жодних термінів. Я просто хочу, щоб це закінчилося. Знаєте, це нас не стосується. Я б із задоволенням вирішив це вже сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож, подивимося, що буде", - заявив глава Білого дому.

Також Трамп вважає, що готовність сторін до припинення війни постійно змінюється. Він згадав і президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна, і українського лідера.

"Іноді здається, що Путін готовий, а Зеленський - ні. Іноді Зеленський дуже хотів би це зробити, а Путін не готовий. Залежить від того, який день", - зазначив Трамп.

Що відомо про мирну угоду до січня

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та РФ до січня. Зеленський в інтерв'ю Bloomberg також заявив, що в разі відсутності прийнятної для Києва угоди Україна звернеться до нового Конгресу США по більшу військову допомогу та жорсткіші санкції.

Водночас у Кремлі, за даними ЗМІ, назвали "неприйнятною" ідею США щодо гарантій безпеки для України за моделлю НАТО.

Хронологія завершення війни Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Чи зможе Трамп домовитися з Путіним про завершення війни: думка експерта

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що торг між Вашингтоном і Москвою триває давно, але реальних домовленостей досі немає.

"Путін із Трампом торгуються від самого приходу Трампа до влади. Кульмінацією був Анкоридж: там ніби сторгувалися, але виявилося, що не зовсім", - наголосив фахівець.

Говорячи про позиції сторін, Розумний підкреслив, що найбільше тиску зараз відчуває саме Білий дім.

"Найбільш вразлива позиція - у Трампа. Він хоче щось виторгувати в останній момент. Сподівається, умовно кажучи, поставити на зеро: раптом удасться чогось досягти, хоч щось вирішити для американської політики. Після поразки на виборах до Конгресу йому потрібно щось робити, шукати можливості", - пояснив експерт.

Мирні переговори - новини

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував новий раунд переговорів за участі чотирьох сторін. За його словами, у новій зустрічі мають взяти участь Україна, РФ, США та ЄС, можливе місце - Абу-Дабі.

У Кремли також заявляли, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися найближчим часом, однак конкретних дат поки немає. Москва розглядає як майданчик для зустрічі Абу-Дабі, але не виключає й інших варіантів.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що завершення війни до 1 січня 2027 року було б дивом, хоча Україна працюватиме над цим. Так він відповів на запитання про новий дедлайн для завершення війни, який, за даними західної преси, хоче поставити адміністрація президента США Дональда Трампа.

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що найбільше на Різдво хоче миру у світі, а конкретніше - щоб перемир'я між країною-агресоркою Росією та Україною підписали ще до свята.

Видання Financial Times писало про те, що США хочуть досягти мирної угоди між Україною та країною-агресоркою Росією до початку січня 2027 року. За даними FT, у Вашингтоні поспішають через зміну розкладу сил у Конгресі: на проміжних виборах республіканці втратили контроль над обома палатами. Демократи, ймовірно, посилять допомогу Києву та санкційний тиск на Москву. Білий дім на запит видання не відповів.

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