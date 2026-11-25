За даними FT, Кремль втратив інтерес до спільних проєктів у сферах енергетики та авіації й продовжує вимагати від України територіальних поступок.

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Вашингтон не має наміру обмінювати мир в Україні на економічні угоди з РФ / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

США відклали ідею бізнес-стимулів для РФ заради завершення війни

Кремль втратив інтерес до проєктів у енергетиці та авіації

Москва, як і раніше, вимагає від України територій

Адміністрація президента США Дональда Трампа тихо відклала пропозиції використовувати спільні бізнес-проєкти як стимул для країни-агресора РФ завершити війну проти України. Ставка на сахалінську нафту та інші угоди щодо сировини, які обговорювалися з Кремлем, більше не є ключовою частиною американської пропозиції.

Про це з посиланням на джерела повідомила Financial Times. За даними видання, спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили європейським чиновникам, що корпоративні партнерства з Росією відійшли на другий план.

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У Кремлі не виявили особливого інтересу до запропонованих спільних проєктів у енергетиці та авіації. Ще в жовтні російські та американські чиновники, зокрема Кушнер, обговорювали залучення американського інвестора до газопроводів "Північний потік", які до повномасштабного вторгнення постачали російський газ до Німеччини.

За даними FT, Кушнер, який намагається домогтися перемир’я між Росією та Україною, вважає розвиток бізнесу ключовим елементом відновлення миру. Він уже обговорював і інші післявоєнні ідеї - зокрема, інвестиції американських компаній у російські нафтові проєкти та виробництво титану.

Нафта, титан і газопроводи - що пропонували Москві

Спочатку російська сторона відреагувала на американські пропозиції позитивно, але потім помітно охолола до них. Як підкреслюють джерела видання, Москва продовжує вимагати від України відмови від власних територій та інших поступок, неприйнятних для Києва.

Один із чиновників, на якого посилається видання, однозначно описав настрої в Москві.

"Було досить очевидно, що росіяни зараз абсолютно не налаштовані на такого роду угоди", - заявив співрозмовник FT.

Інфографіка: Главред

Чому бізнес-угоди не змусять Путіна піти на мир?

Керівник Центру суспільної аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв’ю "Главреду" зазначав, що Трамп після безуспішних спроб чинити тиск на Росію перейшов до торгу, але це лише зміцнює позицію Кремля.

"Видно, що позиція Путіна його дратує. Водночас він не може швидко її змінити, тому починає торгуватися. Путін бачить, що Трамп торгується, і підвищує ставки. Це класика бізнес-переговорів", - зазначив експерт.

Схожу оцінку дає колишній старший директор з питань Росії Ради національної безпеки США при адміністрації Байдена Ерік Грін. У коментарі The New York Times він пояснив, чому економічні стимули можуть спрацьовувати на оточення Путіна, але не на нього самого.

"Це не змусить його йти на компроміси щодо України. Це може бути правдою стосовно олігархів, але не стосовно Путіна, у якого інші критерії", - заявив Грін.

Переговори США та Росії - новини

Як повідомляв Главред, у жовтні стало відомо про підготовку нового пакету американських пропозицій щодо України. За даними Axios, Віткофф і Кушнер збиралися до Путіна з ідеєю часткового перемир’я в енергетиці та щодо зернових потужностей. Пакет також включав гарантії безпеки та план відновлення.

12 листопада спецпосланці Трампа провели переговори в Кремлі. З боку РФ у зустрічі брали участь Ушаков, Дмитрієв і Мединський, а серед тем були територія, обмін полоненими та роль Європи. Путін заявив, що для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною - лінія державного кордону.

Після зустрічі Трампа і Путіна в Шеньчжені американські переговірники вирушили до Європи. 19 листопада Віткофф і Кушнер прибули до Берліна на зустріч із лідерами коаліції бажаючих та генсеком НАТО Марком Рютте. За даними німецьких чиновників, йшлося про юридично зобов’язуючі гарантії безпеки після припинення вогню.

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