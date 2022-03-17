Байден обізвав Путіна кривавим диктатором та справжнім головорізом

Джо Байден обізвав Путіна / Reuters

Президент США Байден, вчора назвав президента РФ Путіна "військовим злочинцем", сьогодні назвав його "кривавим диктатором" і "справжнім головорізом".

"Зараз Ірландія, Великобританія стоять проти кривавого диктатора, найчистішого головоріза, який веде аморальну війну проти народу України", - сказав Байден.

Байден згадав Путіна, назвавши його "кривавим диктатором і справжнім головорізом", під час промови в Капітолії. Президент відвідав ланч на честь Дня святого Патріка у спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Напередодні Байден використовував щодо Путіна інший епітет - "військовий злочинець". Раніше офіційні особи США уникали подібних висловлювань на адресу лідера РФ. Тоді вони пояснювали цей підхід необхідністю дотримуватися точності формулювання, зокрема, юридичну.

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Нагадаємо, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що захід не хоче закривати небо над Україною, тому що в такому випадку США можуть стати учасником Третьої світової війни.

"Як ми говорили раніше-безпольотна зона вимагатиме від нас і НАТО потенційно збивати російські літаки. Ми не зацікавлені в тому, щоб вплутуватися в Третю світову війну", - говорить спікер американської президентської адміністрації.

Раніше президент США Джо Байден зробив заяву про те, що в Україну в рамках військової допомоги направлять 800 одиниць ППО, 9 тисяч протитанкових систем, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів боєприпасів.