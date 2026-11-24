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- Біля кордону зосереджено 33 балістичні та 7 крилатих ракет
- Найбільше балістичних ракет - 20 - на Брянщині
- Серед ймовірних цілей - Київ, Харків, Дніпро і Полтава
Російська окупаційна армія завершує підготовку до нового масованого ракетного удару і може завдати його найближчими днями. Для атаки ворог підвіз до прикордонних областей РФ 33 балістичні та 7 крилатих ракет. Про це повідомив моніторинговий канал "Стратегічна авіація".
За даними каналу, ракети розподілено так:
- Брянська область - 20 балістичних ракет;
- Курська область - 8 балістичних або гіперзвукових ракет і 7 крилатих ракет "Іскандер-К";
- Ростовська та Воронезька області - 5 балістичних ракет.
Серед ймовірних цілей монітори називають Київ і Київську область, Білу Церкву, Полтаву, Черкаси, Харків і Дніпро.
Які мости Києва можуть опинитися під ударом
Інший моніторинговий канал "Реальна Війна" стверджує, що на Курщині, окрім ракет "Іскандер-К", є також ракети "Іскандер-М", "Циркон" і "Онікс-М", а на Брянщині - "Іскандер-М" і ракети комплексу "С-400".
Найбільша небезпека, за оцінкою каналу, загрожує Південному, Північному, Дарницькому та Подільсько-Воскресенському мостам Києва, а також енергетичним об'єктам.
Скільки балістичних ракет може виробляти Росія
Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду звертав увагу, що найскладніше для української ППО - саме балістика.
"З перехопленням російської балістики справді серйозна проблема", - наголосив експерт.
Говорячи про темпи виробництва, Коваленко пояснив, що країна-агресорка здатна регулярно поповнювати запаси таких ракет.
"Зараз РФ стабільно виробляє три балістичні ракети на добу, тобто за місяць вона здатна виробити 90 таких ракет", - пояснив Коваленко.
Водночас, за словами аналітика, окрім ураження інфраструктури, Росія "ставить перед собою й інше завдання - терор цивільного населення".
Ракетні удари - новини за темою
Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня Росія також стягувала стратегічну авіацію. Зокрема, четвертий Ту-160 перекинули з аеродрому Українка на Енгельс-2. Ці переміщення фіксували моніторингові канали.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до нових атак. Він у зверненні закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги і дбати про безпеку.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап назвав ймовірні цілі обстрілів і припустив, що удари зосередять на енергетичному секторі. За його оцінкою, навколо України може перебувати 40-50 комплексів ОТРК Іскандер.
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