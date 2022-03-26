Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником"

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден в черговий раз висловився про президента Росії невтішно.

Після візиту Байдена до українських біженців у Варшаві президент США назвав Володимира Путіна "м'ясником".

На запитання журналістів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів: "Він м'ясник".

Під час візиту до українців у Польщі Байден сказав, що його завжди дивує "глибина і сила людського духу".

"Це неймовірно, це неймовірно. Я бачу всіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу сказати спасибі", - сказав Байден.

Байден додав, що кожен з українських дітей сказав:

"Моліться за мого тата, дідуся або брата, який бореться". І я пам'ятаю, як це, коли у тебе є хтось в зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і дивуєшся. Ти просто дивуєшся. І ти молишся, щоб тобі не подзвонили".

Раніше президент США Джо Байден заявив, що глава Кремля Володимир Путін є військовим злочинцем. Після брифінгу, на якому Джо Байден підписав документ і оголосив про збройну допомогу США Україні.

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