Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником"

Під час візиту до українців у Польщі Байден сказав, що його завжди дивує "глибина і сила людського духу".
Президент США Джо Байден в черговий раз висловився про президента Росії невтішно.
Після візиту Байдена до українських біженців у Варшаві президент США назвав Володимира Путіна "м'ясником".
На запитання журналістів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів: "Він м'ясник".
Під час візиту до українців у Польщі Байден сказав, що його завжди дивує "глибина і сила людського духу".
"Це неймовірно, це неймовірно. Я бачу всіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу сказати спасибі", - сказав Байден.
Байден додав, що кожен з українських дітей сказав:
"Моліться за мого тата, дідуся або брата, який бореться". І я пам'ятаю, як це, коли у тебе є хтось в зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і дивуєшся. Ти просто дивуєшся. І ти молишся, щоб тобі не подзвонили".
Раніше президент США Джо Байден заявив, що глава Кремля Володимир Путін є військовим злочинцем. Після брифінгу, на якому Джо Байден підписав документ і оголосив про збройну допомогу США Україні.
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