DESNA вже працює в Україні та демонструє ефективність у знищенні безпілотників, зокрема реактивних.

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Розроблено нову ракету для систем ППО / Колаж: Главред, фото: kongsberg.com, РНБО

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DESNA вже працює в Україні та демонструє ефективність у знищенні

Норвегія закупила та передала Україні кілька нових комплексів ППО

Україна та Норвегія запустили та масштабують новий засіб ППО – пускову установку DESNA, оснащену ракетами українського виробництва та інтегровану з норвезькою системою управління вогнем.

Як повідомив міністр оборони України Євген Хмара, DESNA вже працює в Україні та демонструє ефективність у знищенні безпілотників, зокрема реактивних.

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"Сьогодні з Норвегією обговорили подальше розширення використання цього засобу. Спільне виробництво – приклад того, як український бойовий досвід та експертиза поєднуються з технологіями партнерів і дають конкретний результат", – підкреслив міністр оборони України.

Деталі виробництва ракети для нового комплексу ППО

Як розповів глава норвезького оборонного відомства Торе Сандвік, протягом останніх місяців Норвегія закупила та передала Україні кілька таких комплексів. Норвезький уряд працює над розширенням проєкту, щоб ці системи прикривали більшу частину території України, пише NRK.

Зазначається, що до розробки DESNA залучалися українські розробники та норвезька оборонна компанія Kongsberg. Сандвік назвав співпрацю успішною. Відомо, що комплекс поєднує українські ракети та пускові установки з норвезьким центром управління вогнем. При цьому, за оцінками того ж Сандвіка, ракети для системи DESNA дешевші за традиційні перехоплювачі, яких зараз не вистачає у світі.

Що відомо про комплекс DESNA

DESNA доповнює системи ППО NASAMS, які Україна застосовує з 2022 року. Українські ракети для нового комплексу дешевші за традиційні зенітні ракети, і їх можна виробляти великими партіями", - йдеться в матеріалі "Мілітарного".

Автори додали, що у вересні на виставці MSPO у Польщі "Укроборонпром" представив зенітну ракету РК-2ПЗ для DESNA та переобладнаних ЗРК "Стріла-10". Її розробили на основі української протитанкової ракети "Бар’єр".

Що передувало

Як повідомлялося, міністр оборони України Євген Хмара у вівторок розпочав роботу в Осло, де провів зустріч із міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Вони розглянули варіанти поставок Україні засобів для захисту повітряного простору, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Окремо міністри обговорили проєкт щодо інтеграції ракет різних типів у системи NASAMS, які є в України. Також обговорили шляхи постачання додаткових бойових літаків та боєприпасів до них.

Крім того, у рамках зустрічі міністри підписали угоду про співпрацю щодо впровадження системи DELTA у Силах оборони Норвегії.

Раніше "Главред" повідомляв, що російські окупанти почали активніше застосовувати ударні безпілотники "Молнія" з керуванням через оптоволокно. За останні кілька діб такі БПЛА було зафіксовано на різних напрямках фронту.

Як повідомлялося, РФ проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить великий бойовий заряд.

Нагадаємо, Росія модернізувала "Герань-5". За даними ГУР, модернізована "Герань-5" під час маневру розганяється до 1000 км/год, а її крейсерська швидкість перевищує 450 км/год. Дальність польоту дрона становить 1000 км, а бойова частина важить 90 кг.

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