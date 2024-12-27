Баку оголосив демарш Чечні через збитий літак AZAL і зажадав компенсації

Попередні висновки експертів вказують на наявність зовнішнього втручання, каже Рашад Набієв.

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В Азербайджані зробили заяву з приводу катастрофи літака AZAL / Колаж: Главред, фото: t.me/qr_tjm

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Мало місце зовнішнє втручання в роботу літака AZAL

Баку не потребує допомоги Чечні, але вимагає вибачень і компенсацій

Уламки і свідчення свідків дають підстави вважати, що мало місце зовнішнє втручання в роботу літака AZAL, який зазнав аварії 25 грудня недалеко від казахстанського Актау, заявив міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв.

"Попередні висновки експертів вказують на наявність зовнішнього втручання. Про це свідчать вигляд уламків літака на землі та свідчення очевидців", - цитує його агентство Report.

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За словами азербайджанського чиновника, постраждалі пасажири і бортпровідники, які вижили, повідомили, що чули звук вибуху над Грозним.

"На крилі літака виявлено отвори, а всередині повітряного судна зафіксовано пошкодження фюзеляжу і сліди від осколків. Постраждалі громадяни Росії також повідомили, що чули три вибухи над Грозним. За їхніми словами, звуки вибухів лунали зовні, після чого щось ударило по літаку", - наголосив міністр.

Він зазначив, що офіційні особи Казахстану посилаються на версію про вибух кисневого балона на борту літака, висунуту диспетчером у Ростові. "Ми вважаємо, що необхідно перевірити достовірність цієї інформації", - сказав Набієв.

За його словами, під час аналізу траєкторії польоту літака можна побачити, що він змінив курс на Актау через Махачкалу. Крім цього, слідство встановить, з якої причини пілот ухвалив рішення про аварійну посадку. Також належить прояснити питання з відключенням GPS на борту літака.

Набієв зазначив, що як місцеві, так і міжнародні експерти високо оцінили дії екіпажу літака, який проявив героїзм і здійснив оптимальну посадку, завдяки чому вдалося врятувати багатьох пасажирів на борту.

"Азербайджан, скориставшись своїм правом, залучив міжнародних консультантів до процесу розслідування і вже встановив контакти з ними", - підкреслив він.

Що кажуть у Баку

Азербайджан не потребує будь-якої допомоги від влади російської Чечні і не прийме її, повідомило в п'ятницю виданню Day.Az джерело в Адміністрації президента Азербайджану у відповідь на заяву чеченського керівництва про допомогу постраждалим і сім'ям загиблих у катастрофі літака, що летів із Баку до Грозного.

"Азербайджан не потребує будь-якої допомоги. Ні держава, ні громадяни не приймуть таку допомогу. Ми надаємо і будемо надавати необхідну допомогу своїм громадянам. Азербайджан вимагає визнання факту, принесення вибачень і виплати відповідних компенсацій", - повідомили у виданні.

Зазначимо, що раніше влада Чечні повідомляла про те, що "за дорученням Рамзана Кадирова вона готова надати фінансову та іншу допомогу всім сім'ям загиблих і постраждалих" у катастрофі пасажирського літака, що летів із Баку до Грозного.

Позиція України

Україна закликає до справедливого і неупередженого розслідування катастрофи літака AZAL, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Катастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" жахлива. Висловлюємо співчуття Азербайджану. Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море", - заявив міністр, якого цитує пресслужба зовнішньополітичного відомства України.

За його словами, "найімовірніше, це була спроба заховати кінці у воду, знищити докази свого злочину. Що більше з'являється фото і відео з салону літака і після його падіння, то більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи".

"Закликаємо до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Не дозволимо Росії брехати, уникати відповідальності або перекладати провину", - наголосив глава МЗС.

Катастрофа літака AZAL - останні новини за темою

Раніше Кирило Буданов назвав причину падіння азербайджанського літака. Повітряне судно було збито російською зенітною системою на території РФ, заявив глава ГУР.

Нагадаємо, Главред повідомляв, що в Казахстані сталася авіакатастрофа - розбився пасажирський літак, який летів до РФ. Літак, який розбився, прямував із Баку в російський Грозний.

Після цього стало відомо, що РФ сама збила пасажирський літак. РФ не закрила повітряний простір над Грозним, коли була атака дронів. Літак був пошкоджений російським зенітно-ракетним комплексом.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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