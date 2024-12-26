Літак, що впав у Казахстані, збила російська ракета - Euronews

Джерело в уряді Азербайджану розповіло, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах.

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Літак, який впав у Казахстані 25 грудня, збила російська ракета / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Російська ракета над Грозним стала причиною авіатрагедії

Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах

Система зв'язку літака виявилася повністю паралізованою

Попереднє розслідування причин аварії лайнера азербайджанської авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав напередодні на території Казахстану, засвідчило, що літак був підбитий російською системою ППО. Про це повідомляє Euronews із посиланням на джерела в азербайджанському уряді.

Дані попереднього розслідування підтвердили, що російська ракета класу "земля-повітря" над Грозним стала причиною авіатрагедії в Актау.

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За даними ЗМІ, ракета була випущена по рейсу 8432 над Грозним, і її осколки вразили пасажирів і членів екіпажу, вибухнувши поруч із літаком у середині польоту.

Урядові джерела заявили Euronews, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, незважаючи на прохання пілотів про екстрену посадку, і наказали летіти через Каспійське море в бік Актау в Казахстані. Згідно з отриманими даними, системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

Міжнародне видання AnewZ, яке перебуває в Баку, повідомляє, що ракета була випущена із ЗРК "Панцир-С". Система зв'язку літака виявилася повністю паралізованою через використання Росією засобів радіоелектронної боротьби. Саме тому літак зник з радарів у повітряному просторі Росії. Сигнал літака з'явився тільки в районі Каспійського моря.

У момент прольоту літака над територією Чечні російські сили ППО намагалися збити українські БПЛА. А голова Ради безпеки Чечні Хамзат Кадиров підтвердив, що атака безпілотників на Грозний сталася в середу вранці, 25 грудня, зазначивши, що жертв і руйнувань немає.

Авіакатастрофа в Актау - що відомо

Як повідомляв Главред, 25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа. Пасажирський літак, який розбився, прямував із Баку до російського Грозного.

За даними джерела, на борту перебувало 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. Попередньо, це були громадяни Казахстану, Азербайджану, Росії, Таджикистану та Киргизії. Зокрема, росіян було 15 осіб.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що причиною авіакатастрофи стала РФ. Літак був пошкоджений російським зенітно-ракетним комплексом.

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