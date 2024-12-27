'Збила російська ЗРК Панцир-С1': Буданов зробив заяву про катастрофу азербайджанського літака

Повітряне судно було збите російською зенітною системою на території РФ, заявив голова ГУР.

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Буданов зробив заяву про катастрофу азербайджанського літака/ колаж: Главред, фото: скрін

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Азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи біля міста Актау в Казахстані

Повітряне судно збила російська ЗРК Панцир-С1, заявив Буданов.

Причиною катастрофи азербайджанського пасажирського літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який впав поблизу міста Актау у Казахстані, став удар російської зенітно-ракетної системи "Панцир-С1", розташованої на території країни-агресорки Росії.

Про це заявив голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов в коментарі проєкту The War Zone.

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"Наскільки нам відомо, літак був збитий зенітною системою "Панцир-С1" на території Росі", — зазначив Буданов.

Також зазначається, що представник США повідомив виданню, що російська система протиповітряної оборони могла вразити літак.

Як повідомило агентство Reuters за даними чотирьох джерел, близьких до розслідування, літак потрапив під обстріл після того, як відхилився від зони, де РФ активно використовувала ППО проти українських дронів останніми місяцями.

Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану повідомило, що ракета вибухнула поруч з літаком, а уламки поранили пасажирів та членів екіпажу. Повітряне судно після отримання пошкоджень намагалося здійснити екстрену посадку в російських аеропортах, проте отримало відмову і було направлене до міста Актау в Казахстані. Щоб добратися з Грозного до Актау, літак був змушений перелетіти Каспійське море. При цьому під час польоту повітряне судно зазнало сильних перешкод GPS-сигналів.

Авіакатастрофа літака Азербайджанських авіаліній 25 грудня – що відомо

Раніше Главред повідомляв, що у Казахстані сталась авіакатастрофа – розбився пасажирський літак, який летів у РФ. Літак, який розбився, прямував з Баку у російський Грозний.

Після цього стало відомо, що РФ сама збила пасажирський літак. РФ не закрила повітряний простір над Грозним, коли була атака дронів. Літак був пошкоджений російським зенітно-ракетним комплексом.

У Euronews повідомили, що літак, який впав у Казахстані, збила російська ракета. Джерело в уряді Азербайджану розповіло, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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