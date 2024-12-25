Авіакатастрофа в Казахстані: РФ сама збила пасажирський літак

РФ не закрила повітряний простір над Грозним, коли була атака дронів.

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РФ сама підбила пасажирський літак / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

У Казахстані впав пасажирський літак

Літак був підбитий російським ЗРК

У Казахстані впав азербайджанський пасажирський літак. Виявилося, що його підбили російські окупанти. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Причиною авіакатастрофи стала РФ. Літак був пошкоджений російським зенітно-ракетним комплексом.

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"Сьогодні вранці літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів із Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК", - заявив Коваленко.

Повідомляється, що в той момент, коли летів літак, була атака дронів, які намагалися збити російські окупанти. При цьому РФ, знаючи про небезпеку, навіть не закрила повітряний простір над Грозним.

Після отримання пошкодження літаку не дали сісти в Грозному, відправивши його до Казахстану.

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа. Пасажирський літак, який розбився, прямував із Баку до російського Грозного. За даними одного джерела, на борту перебувало 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. Попередньо, це були громадяни Казахстану, Азербайджану, Росії, Таджикистану та Киргизії. Зокрема, росіян було 15 осіб

Авіакатастрофи в Росії - останні новини

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року його призначили керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового керівника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема, в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ та СЗР, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком'юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПСО", - наголосив Андрій Коваленко.

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