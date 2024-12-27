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"Черговий провал": експерт назвав нищівні наслідки збиття літака у Грозному для РФ

Руслана Заклінська
27 грудня 2024, 16:49
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Репутація РФ як надійного партнера значно постраждає, навіть якщо дії будуть кваліфіковані як помилка, зазначив Максим Розумний.
'Черговий провал': експерт назвав нищівні наслідки збиття літака у Грозному для РФ
Авіакатастрофа може стати тріщиною у відносинах між Росією, Туреччиною та Азербайджаном / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео, МНС Казахстану

Головні тези Розумного:

  • Збиття літака у Грозному погіршить відносини РФ з Туреччиною та Азербайджаном
  • Держави Кавказу, Туреччина, Іран, країни Перської затоки переорієнтуються на більш надійних партнерів, ніж РФ
  • Для України відкриються нові дипломатичні можливості

Збиття азербайджанського літакаможе суттєво погіршити відносини Росії з Туреччиною та Азербайджаном. Малоймовірно, що РФ офіційно звинуватять в умисному збитті літака, але репутація країни як партнера підірветься. Про це у коментарі Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Згідно з даними джерел в уряді Азербайджану, 26 грудня було підтверджено, що пасажирський літак у Казахстані збито російською ракетою класу "земля – повітря". Попри відсутність офіційного підтвердження, з'явилася інформація, що літак президента Азербайджану Ільхама Алієва, який спершу прямував до Москви, розвернувся в повітрі. Як зауважив експерт, ця подія викликає асоціації з аналогічним маневром Євгена Примакова, який свого часу став символом кризи у відносинах між СРСР і США.

"Загалом, цей інцидент може суттєво вплинути на взаємини Росії з її південними партнерами, зокрема з Туреччиною та Азербайджаном. Найімовірніше, ця катастрофа – наслідок непрофесійної роботи протиповітряної оборони, зокрема комплексів, які передали режиму Кадирова й які були використані у такий спосіб. Хоча це навряд чи буде трактуватися як умисне збиття, однак репутація Росії як партнера постраждає", - зазначив Розумний.

За його словами, заслуговують на увагу нещодавні заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана, який виступив на підтримку територіальної цілісності України та повернення Криму. Це може поглибити напруженість у відносинах між Москвою, Анкарою та Баку.

Розумний додав, що збиття літака також може спричинити обмеження авіасполучення з Росією. Деякі авіакомпанії можуть відмовитися від польотів до регіонів, які перебувають у зоні досяжності українських дронів. Це завдасть РФ як іміджевих, так і фінансових втрат.

Крім того, візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, який, імовірно, був пов'язаний із газовими переговорами, може свідчити про спроби РФ знайти альтернативні шляхи для збереження своїх ринків. Розумний розповів, що за чутками, Фіцо з Путіним обговорювали план постачання російського газу до Європи під виглядом азербайджанського. Якщо цей механізм зазнає краху, Росія ризикує втратити ключових партнерів і значну частину доходів свого газового лобі.

"Якщо підтвердиться збиття літака, це ще більше послабить позиції Росії на Кавказі. Хоча навряд чи хтось звинуватить РФ у свідомому збитті літака, який летів з Баку до Грозного – це будуть подавати як помилку, причому винною намагатимуться зробити Україну, яка в цей час здійснювала атаку на Грозний. Але так чи інакше, її авторитет і надійність будуть під великим сумнівом. Це буде черговий провал РФ, який може стати тим чинником, який спонукатиме держави Кавказу, Туреччину, Іран, країни Перської затоки не робити ставку на путінський режим, а шукати більш надійних партнерів. У тому числі – в особі США, яка подає великі надії у звʼязку з переобранням Дональда Трампа", - припустив експерт.

Розумний наголосив, що для України цей інцидент може мати стратегічне значення. Послаблення позицій Росії у світі відкриває нові можливості для Києва у переговорах та дипломатичних ініціативах.

"Це черговий провал, який послаблює Москву. Для нас це вигідно, оскільки зменшує можливості РФ диктувати свої умови. Водночас ефект буде кумулятивним, тобто не миттєвим, але з часом це дасть позитивні результати у вигляді нової конфігурації впливів на міжнародній арені", - додав він.

Дивіться відео із коментарем Максима Розумного щодо авіакатастрофи літака в Грозному:

Авіакатастрофа азербайджанського літака - головне

Нагадаємо, 25 грудня у районі аеропорту Актау сталася авіакатастрофа – впав літак азербайджанських авіаліній Embraer 190. Літак прямував з Баку до російського Грозного, але через туман був перенаправлений до Махачкали, а потім до Актау. На борту перебувало 67 пасажирів і 5 членів екіпажу.

Також у парламенті Азербайджану офіційно звинуватили Росію у збитті літака Embraer E190 компанії Azerbaijan Airlines. Депутат Расім Мусабеков заявив, що РФ має вибачитися за атаку пасажирського судна над Грозним та виплатити компенсацій жертвам трагедії.

Як повідомляв Главред, причиною катастрофи літака Embraer 190 поблизу Актау (Казахстан) став удар російської зенітно-ракетної системи "Панцир-С1", розташованої на території РФ, повідомив голова ГУР України Кирило Буданов. За даними джерел, ракета вибухнула поруч із літаком, спричинивши пошкодження та поранення пасажирів. Повітряне судно намагалося здійснити посадку в РФ, але отримало відмову і летіло до Актау.

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Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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